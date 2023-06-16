Более 24 млрд рублей вложит ОМК в проекты развития Выксы в 2024-2027 годах

Губернатор Нижегородской области и председатель совета директоров ОМК в присутствии полпреда президента РФ в ПФО подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве по развитию городского округа

ТАСС, 16 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых в присутствии полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова подписали на ПМЭФ (16+) соглашение о сотрудничестве по развитию городского округа Выксы. Об этом сообщают в пресс-службе ОМК.

"За пять лет в городе реализуют более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов. Они помогут существенно улучшить коммунальную инфраструктуру, модернизировать систему здравоохранения и расширить жилищный фонд. Проекты также предусматривают строительство новых дорог и создание общественных пространств для горожан и туристов. Вложения ОМК в проекты превысят 24 млрд рублей. Дополнительно к этому часть средств в город планируют привлечь через государственные целевые программы", - сказано в сообщении.

"В планах также разработать проекты по строительству системы единого водозабора и по реконструкции системы теплоснабжения Выксы, чтобы обеспечить качественной питьевой водой и теплом выксунцев, учитывая перспективы развития города. Создание проектной документации для этих проектов также профинансирует ОМК, что позволит городу при поддержке облправительства принять участие в федеральных программах и получить госфинансирование. Соглашение также предусматривает проектирование в Выксе Южной подъездной автодороги. Средства на строительство дороги выделит регион. Также разработают проект реконструкции моста через реку Железницу и части улицы Ленина, чтобы город включили в государственную программу финансирования", - добавили в пресс-службе.

ОМК построит для своих сотрудников в Выксе новые жилые микрорайоны на более чем 1700 квартир.

Дополнительно ОМК передаст часть объектов заводской социальной инфраструктуры, которые включат в состав клинико-диагностического центра "Медси".

В трехстороннее соглашение также входит часть работ по созданию индустриально-туристического центра "Шухов парк" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей. Его продолжают строить. "Эти и другие комплексные проекты, отраженные в соглашении, помогут существенно ускорить модернизацию социальной инфраструктуры Выксы и ее общественных пространств", - добавили в пресс-службе.

"Развитие Выксы сегодня неразрывно связано с группой ОМК. Это не только важнейший работодатель, но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах. <…> Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя делать Выксу привлекательнее для жизни и работы", - отметил Никитин.

"Перед нами стоит масштабная задача существенно повысить качество жизни выксунцев, создать прочный фундамент для нынешних и будущих поколений. Все задуманное планируем реализовать в намеченные сроки", - прокомментировал Седых.