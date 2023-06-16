ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов специальной военной операции

Банк примет участие в проектах, направленных на профессиональную переподготовку, дополнительные образовательные программы и создание условий для трудоустройства

ТАСС, 16 июня. ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель фонда Анна Цивилева.

В рамках соглашения ПСБ будет оказывать всестороннюю помощь фонду "Защитники Отечества" в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в проектах, направленных на профессиональную переподготовку, дополнительные образовательные программы и создание условий для трудоустройства ветеранов.

"ПСБ как опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса не первый год реализует программы поддержки как сектора в целом, так и сотрудников, занятых в отрасли. Новое соглашение позволит объединить усилия банка и фонда для адресной помощи нашим гражданам, которые отстаивали интересы страны в ходе СВО - ветеранам и их семьям. Будем вести масштабную совместную работу по реализации социальных мероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя, оказывать необходимую поддержку с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России", - сказал Фрадков.

"После начала работы филиалы фонда получают большое количество самых разных запросов. Среди них не только медицинская поддержка, лекарственное обеспечение и психологическая помощь, но также социальная реабилитация, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помощь в решении бытовых вопросов. В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества", - отметила Цивилева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.