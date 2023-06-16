ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми

Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов также отметил, что важным направлением работы для ПСБ является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей

ТАСС, 16 июня. Дополнительное стимулирование семей на организацию детского отдыха с помощью включения этих расходов в социальный налоговый вычет является перспективным направлением для реализации мер поддержки во взаимодействии государства и бизнеса. Такую идею высказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума выступил на сессии "Будут люди-будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию".

В ходе дискуссии, в которой приняли участие представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций, были обозначены основные меры по улучшению демографической ситуации с помощью повышения благополучия российских семей.

"Важным направлением работы для нас является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей. Здесь целесообразно использование дистанционной занятости, хорошо зарекомендовавшей себя в период пандемии. Также среди своих приоритетных задач ПСБ видит работу с населением и бизнесом, в том числе и в новых российских регионах, по разъяснению возможностей получения социальных выплат, использованию финансовых и инвестиционных инструментов, которые послужат стимулом для улучшения жизни и демографической ситуации", - подчеркнул в ходе сессии Дроздов.

Стратегическим ориентиром для ПСБ является повышение благополучия российских семей, в том числе с помощью поддержки своих сотрудников, которые приняли решение о рождении детей. Действующая в банке гибкая система мотивации - это пример реализации социального пакета для работников, который максимально персонализирован для персонала разного уровня. Меры поддержки сотрудниц с детьми в ПСБ предусматривают дополнительные выплаты к ежемесячному пособию по уходу за ребенком и дни отпуска, в случае необходимости.