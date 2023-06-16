Участники ПМЭФ обсудили вклад некоммерческого сектора в экономику России

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила, что сегодня вклад НКО в ВВП России составляет 1,6% по сравнению с 0,6% в 2018 году

ТАСС, 16 июня. Компания "Металлоинвест" приняла участие в сессии "Оценка воздействия НКО, благотворительной деятельности и волонтерского труда на экономику" на Петербургском международном экономическом форуме.

Участники сессии обсудили тенденции в развитии некоммерческого сектора, благотворительности и волонтерства, существующие и перспективные методики оценки их воздействия на экономику страны, возможности государства по стимулированию развития НКО.

"Пожалуй, впервые вопрос о воздействии НКО на экономику страны обсуждается в рамках такого значимого форума, как ПМЭФ. Металлоинвест наряду с другими крупными компаниями сделали очень многое для развития некоммерческого сектора. Сегодня, по оценке Минэкономразвития, вклад НКО в ВВП России составляет 1,6% по сравнению с 0,6% в 2018 году", - рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

Очень важно, что некомерческий сектор предоставляет социальные услуги адресно, в сегментах, до которых не всегда оперативно доходит государственная поддержка, также отметила Юлия Мазанова. "По сути это улица с двухсторонним движением, когда с одной стороны есть инициативы людей, которые мы поддерживаем, например, в рамках наших грантовых конкурсов, а с другой - институциональная помощь государства некоммерческому сектору", - добавила спикер.

Примерами такого частно-государственного партнерства можно назвать наш проект по созданию центра для детей с ментальными нарушениями "Не школа", реализованную при содействии города Губкин и Белгородской области и проект "Территория возможностей", реализуемая в Железногорске.

И бизнесу, и органам власти важна измеримость качества жизни и эффектов от вложенных усилий, отметила Юлия Мазанова. Для этого необходимо совместно со всеми заинтересованными сторонами работать над такими инструментами, как системы оценки качества жизни в городах, вырабатывать единую терминологию и понимание смыслов, содействовать созданию аналитической базы НКО, которые необходимо использовать для выявления наиболее актуальных, требующих внимания направлений.

Сейчас в рамках деятельности комитета по Социальной ответственности в ESG альянс разрабатывает Индекс качества жизни малых городов в партнерстве с ВЭБ.РФ.

Индекс будет включать порядка 50 показателей устойчивого развития городов, включая показатели по экологии, безопасности, развитию инфраструктуры, образования, здравоохранения. Будут оцениваться 120 малых городов России, не включенных в основной индекс ВЭБ.РФ. Такой индекс позволит Компаниям и органам власти, работающим в городах, видеть точки роста на территориях и решать актуальные задачи.