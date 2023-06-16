ОМК будет развивать систему поддержки молодежи на федеральном уровне

ОМК и Росмолодежь на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и подписали дорожную карту на 2023 год

ТАСС, 16 июня. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будут совместно готовить и воплощать молодежные проекты в области социокультурного и профессионального развития. Для успешной реализации общих инициатив в пятницу на ПМЭФ группа ОМК и Росмолодежь заключили соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также подписали дорожную карту на 2023 год, которая предусматривает работу по шести ключевым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК. Подписи под документами поставили президент ОМК Наталья Еремина и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"В рамках соглашения в 2023 году ОМК и Росмолодежь планируют более 15 совместных мероприятий. Федеральное агентство выделит гранты на проекты молодых сотрудников ОМК, пригласит волонтеров компании поучаствовать во всероссийских добровольческих инициативах, в том числе экологических. Росмолодежь также поможет ОМК привлечь больше молодых сотрудников в производственный сектор. Также в планах на этот год - поездки на заводы компании и образовательные программы для студентов технических вузов, долгосрочные стажировки молодых специалистов на предприятиях в рамках проектов "Больше, чем путешествие" и "Больше, чем работа", - сказано в сообщении компании.

"Создание масштабной палитры возможностей для самореализации и самоопределения каждого молодого россиянина - главная задача Федерального агентства по делам молодежи. Подписание соглашения с Объединенной металлургической компанией позволит включить молодежь в карьерные проекты для получения профессионального опыта, а также вовлечь молодых специалистов компании в реализацию проектов в интересах корпоративной молодежной политики и в проекты экосистемы Росмолодежи", - отметила Разуваева.

"На предприятиях группы работают почти 11 тыс. молодых сотрудников. В ОМК развитие - это взаимно, мы помогаем нашей рабочей молодежи расти в профессии, реализовать себя в науке, творчестве, приносить пользу обществу, а школьникам - тянуться к знаниям. Партнерство с Росмолодежью поможет повысить интерес молодых людей к производству, предоставит широкие пути для самореализации в нашей технологичной отрасли, а значит будет способствовать развитию всей российской промышленности в целом", - прокомментировала Еремина.