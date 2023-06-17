Топ-менеджер УГМК рассказала о росте экспорта угля и развитии Восточного полигона

Ирина Ольховская также обозначила проблематику существующей нагрузки на инфраструктуру Западно-Сибирской железной дороги

ТАСС, 17 июня. АО "Восточный порт", помимо инвестиций в специализированный угольный терминал, активно развивает универсальный терминал. Об этом сообщила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

"Порт уверенно встроился в импортные логистические контейнеропотоки и уже по итогам июня мы обрабатываем в двадцатифутовом эквиваленте столько же, сколько за весь прошлый год. За последние 5 месяцев 2023 года фактическая отгрузка составила 11619 тыс. TEU. Из них 11399 тыс. TEU импорт (из порта), 220 – экспорт (в порт). Оборот увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июне планируем выполнение за шесть месяцев объема всего прошлого года. Это оказалось возможным благодаря совместной работе с российскими железными дорогами. За короткий срок мы оперативно разработали семь местных технических условий погрузки контейнеров в полувагоны, и сегодня по скорости процесс практически сравнялся с погрузкой на фитинги. Один поезд в сутки - стабильный результат. Мощности специализированного угольного терминал порта за пять месяцев переработали уже 14 млн тонн", - сообщила она.

Говоря о развитии Восточного полигона, Ольховская отметила, что в текущих условиях стройка идет хорошими темпами. "Проект переносился с 2017 года на 2020-й, сегодня грузоотправители ждут 2024 года и плана в 180 млн тонн. Однако в ситуации, когда РЖД должны вести строительство и увеличивать объемы, эту работу можно считать стабильно решаемой", - сказала она.

В том числе эксперт обозначила проблематику существующей нагрузки на инфраструктуру Западно-Сибирской железной дороги. "Значительный объем грузов направляется по ЗСЖД как с запада на восток, так и с востока на запад. Речь идет уже о формировании целого коридора Запад - Восток. И, анализируя период с 2018 года по текущий период, очевидно, что нагрузка на инфраструктуру ЗСЖД неуклонно растет. При этом, практически все подстанции, перегоны, участки ЗСЖД работают на запад и на восток в режиме более 100 процентов загрузки. Это ограничивает возможность РЖД держать короткие интервалы между поездами. Модернизация инфраструктуры СЗЖД, как звена Восточного полигона, не требует миллиардных инвестиций, однако это позволит увеличить возможности Восточного полигона", - указала Ольховская.

В части развития третьего этапа проекта топ-менеджер УГМК сделала акцент на необходимость взвешенного подхода к его реализации. "Прежде всего необходимо реализовать 2-й этап, чтобы новая стройка не мешала текущим работам. Основная задача - к 2024 года достичь 180 млн тонн. В 2022 году российские железные дороги достигли 158 млн тонн. Разница для РЖД в 22 млн тонн существенная, но для российской экономики эту цифру можно считать погрешностью. При этом 3-й этап нужно начинать проектировать с учетом длительности соответствующих процессов утверждений и согласований. Должна быть обеспечена строительная готовность проекта. Переориентация грузов с запада на восток, на рынок АТР продлится 5-10 лет. Поэтому перед проектированием 3-его этапа важно утвердить грузовую базу и увязать ее с детальной корреспонденцией грузопотоков - с регионом и профицитом портовых мощностей. Уже сейчас профицит портовых мощностей дальнего востока - 100 млн тонн. Такую корреспонденцию грузов необходимо утвердить хотя бы в двух вариантах - в оптимистичном и реалистичном и переходить к процессам проектирования", - сообщила топ-менеджер УГМК.

Касательно потенциала экспорта российского угля, Ольховская заметила, что оценка этого показателя относится к вопросу мировой торговли углем.

"Потребления угля в мире, как энергоресурса и объем мировой торговли углем это разные показатели. Например, в США добыча угля за последние 7 лет упала на 36%, но объем экспорта вырос на 15%. В Китае выросла добыча на порядка 20%, импорт увеличился на 44%. Аналогичная тенденция в Индии. Отсюда и видение потенциала. Мировая торговля углем ежегодно прирастает. С 2020 года, когда она составляла 1 млрд 235 млн, по итогам 2022 года это 1 млр 350 млн. Из этого следует, что несмотря на падения цифр потребления угля, мировая торговля растет. При этом потенциал российского угля можно оценить в 100 млн тонн (это цифра профицита портовых мощностей). Это реализованные инвестиции в сотни миллиардов рублей как в Ванинском узле, в Находкинском узле. Кроме того растет контейнерный импортный и экспортный рынок. Поэтому очевидно, что нужна реализация 3-его этапа, так как 22 млн тонн это мало, а потенциал значительный", - сказала она.