Фонд Росконгресс выступит партнером Всемирного фестиваля молодежи - 2024

Фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года

ТАСС, 19 июня. В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс и Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи договорились о сотрудничестве при проведении Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году.

Подписи под документом поставили советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Антон Кобяков и генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Екатерина Антонова.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года по указу Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Ранее, в январе 2023 года, с просьбой о проведении Фестиваля к главе государства обратилась студентка РУДН Дарья Семенова. На заседании Организационного комитета принято решение провести Фестиваль на федеральной территории Сириус.

"Реализация государственных приоритетов молодежной политики России находит отражение в программе деловых и конгрессных мероприятий, которые проходят в России. Для этих целей мы стремимся активно развивать партнерскую сеть, в которую входят ведущие образовательные учреждения и культурные кластеры, способствует вовлечению молодых ученых, специалистов, художников и дизайнеров в работу на мероприятиях самого высокого уровня. В свою очередь, Фонд Росконгресс, обладая всесторонней экспертизой по взаимодействию с молодыми участниками событий, активно принимает активное участие в формировании молодежной политики страны. Всемирный фестиваль молодежи, на мой взгляд, это возможность реализовать накопленный опыт в этом направлении, а подписанное сегодня на полях ПМЭФ соглашение с АНО "ДВФМ" позволит провести это мероприятие на самом высоком профессиональном уровне", - сказал Кобяков.

Стороны определили зоны ответственности в подготовке и проведении фестиваля. Так, Фонд осуществляет консультационную, информационную и экспертную поддержку в рамках подготовки мероприятия, включая привлечение участников и партнеров, организацию многоканального центра информационной поддержки, а также поддержку необходимых сервисов для создания комфортных условий работы и участия в мероприятии.

В свою очередь, Дирекция Всемирного фестиваля молодежи осуществит функции оператора по финансовому обеспечению и организации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Фестиваля.

"В 2024 году наша страна примет Всемирный фестиваль молодежи - это самое масштабное молодежное событие, которое соберет 20 тыс. участников со всего мира. Молодых лидеров в самых разных сферах, неравнодушных людей, которые готовы менять этот мир, делать его справедливым, честным. На нас лежит большая ответственность - организовать такое мероприятие непросто. Планка задана высокая. Но у России за плечами богатый опыт организации Олимпиады 1980 года в Москве и 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года. У нас есть необходимые компетенции. И важно, что к организации Фестиваля 2024 года присоединяются такие партнеры, как Фонд Росконгресс, который блестяще организует крупнейшие конгрессно-выставочные события международного уровня. Вместе мы сделаем Россию "домом" для молодежи всего мира", - рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Кроме того, достигнутые договоренности касаются реализации программы продвижения Фестиваля на мероприятиях, которые организует Фонд Росконгресс. Речь идет об интеграции промо зон, стендов, визуальных материалов на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума (ВЭФ), Второго Саммита Россия - Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, Конгресса молодых ученых и других мероприятий фонда, которые в полной мере позволят поддержать и развить молодежную повестку.

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