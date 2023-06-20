В Москве стартует фестиваль мирового балета "Бенуа де ла Данс"

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России

ТАСС, 20 июня. В отеле Метрополь 19 июня прошла традиционная встреча членов жюри приза Бенуа де ла Данс с представителями прессы. Председатель жюри Приза и художественный руководитель программы - звезда мирового балета Светлана Захарова. Президент - выдающийся хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

"Для артистов балета приз Бенуа - это не только профессиональная оценка их работы, но и важная ступенька в карьере. Поэтому, конечно, сегодня - очень волнительный день и для всех членов жюри, и для меня тоже. Думаю, нам предстоят жаркие споры. Ну а уже завтра имена новых лауреатов будут торжественно объявлены во время Церемонии вручения приза Бенуа-2023 на Исторической сцене Большого театра", - рассказала журналистам Светлана Захарова.

В составе жюри приза Бенуа-2023: Светлана Захарова, Леонид Сарафанов, Гульжан Туткибаева, Тиен Рю, Сесилия Кершь, Фей Бо, Виенгсей Вальдес.

На встрече также присутствовали почетные гости, партнеры и руководители фестиваля: советник генерального директора по устойчивому развитию компании "Северсталь" Захар Азаров, вице-президент Международной ассоциации музыкальных критиков Виктор Игнатов, Председатель Правления РОО "Центр Бенуа" Регина Никифорова.

Все члены жюри выразили благодарность за приглашение принять участие в этом фестивале и сказали, что для них огромная радость - приехать в Москву и побывать в Большом театре.

ТАСС - главный медиа-партнер.

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