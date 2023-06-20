Жители Пышмы в Свердловской области отпраздновали 20-летие своего стадиона

Празднование юбилея объекта в городском поселке на Урале превратилось в большое спортивное событие

ТАСС, 20 июня. Жители поселка городского типа Пышма в Свердловской области отпраздновали 20-летие со дня сдачи в эксплуатацию своего стадиона, рассказали в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Появление такого крупного спортивного объекта в поселке - это результат совместного труда сельскохозяйственных предприятий Пышминского городского округа (колхозов Четкаринский, имени Кирова, имени Калинина, ОПХ "Пышминское"), более двух десятков лет назад выделивших средства на возведение стадиона", - сказано в сообщении.

Как отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, за 20 лет выращено много спортсменов, которые принесли славу Пышминскому городскому округу. "Стадион стал центром спортивной жизни поселка. Здесь созданы условия для занятий велоспортом, дзюдо, волейболом, баскетболом, футболом, лыжами и многими другими видами спорта. Это вызывает огромное уважение, говорит о том, что в Пышминском городском округе из поколения в поколение передается любовь к физкультуре, спорту, желание быть сильными, здоровыми, идти вперед и многого достигать", - сказала она.

С 2003 года, когда завершилось строительство стадиона, там регулярно проводятся соревнования и различные массовые мероприятия. "Пышминцы приходят на стадион и для занятий спортом: посещаемость в течение года превышает 16 тысяч посещений", - добавили в пресс-службе.

"Празднование юбилея стадиона пышминцы превратили в большое спортивное событие: были организованы турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, городошному спорту, а также заезд по кольцевой велогонке для воспитанников спортшкол", - добавили в пресс-службе регионального парламента.

Пышма - поселок городского типа в Свердловской области, административный центр Пышминского городского округа и Пышминского района. Население - около 10 тыс. человек.