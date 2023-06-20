"Ингосстрах" сообщил, что 84% автовладельцев стали водить аккуратнее за год

По данным исследования, чаще других о большей аккуратности заявляют водители, которые имеют стаж вождения от 3 до 5 лет

ТАСС, 20 июня. "Ингосстрах" совместно с Аналитическим центром НАФИ представил результаты исследования о том, как за последний год изменилось поведение российских водителей.

Оценивая стиль своего вождения за последний год, большинство российских автомобилистов - 84% - отмечают, что стали более аккуратными за рулем. Чаще других о большей аккуратности заявляют водители, которые имеют стаж вождения от 3 до 5 лет (90%), а также те, кто активно интересуется новостями, информацией об автомобилях, их обслуживании, ремонте (88%). Женщины и мужчины говорят о более аккуратной манере водить авто примерно в равной степени (85% и 83% соответственно).

Главный фактор, влияющий на аккуратность, - это чувство ответственности. Так, 49% водителей говорят, что стали аккуратнее водить из-за ответственности перед пассажирами, 42% - дорожной ситуации в целом, 41% - перед другими водителями, 40% - перед пешеходами, 26% боятся самого факта дорожно-транспортного происшествия.

Заметное влияние на стиль вождения оказывает также комплекс причин, связанных с высокой стоимостью автомобиля и его ремонта. Каждый третий (37%) говорит, что очень ценит свою машину и старается ее беречь. Каждый десятый (11%) обеспокоен тем, что в случае повреждения авто не сможет найти денег, чтобы его отремонтировать.

Другим мотивирующим фактором является желание избежать ДТП, чтобы из-за него не увеличилась стоимость полиса ОСАГО на следующий год (17%).

Помимо аккуратности, многие автовладельцы демонстрируют рост уверенности за рулем. В первую очередь, это характерно для водителей-женщин. Так, 42% опрошенных отмечают рост уверенности при езде на городских дорогах (39% мужчин и 48% женщин), 31% - на загородных шоссе или трассах (27% мужчин и 38% женщин), 28% - в пробках (25% мужчин и 36% женщин).

С ростом уверенности связан и рост дисциплинированности: стремление соблюдать скоростной режим и меньше отвлекаться на сторонние дела в дороге.

В целом за последний год меньше "гонять" на пустых дорогах стали 32% водителей (36% мужчин и 25% женщин). Однако есть и обратная тенденция: 14% водителей стали водить быстрее. Доля женщин, которые стали чаще "гонять" на своем автомобиле по пустым дорогам, в два раза больше, чем доля мужчин (8% против 4%).

Меньше отвлекаться и совмещать вождение с другим занятием (общение с пассажирами, по телефону и т.д.) стали четверть опрошенных (25%).

Еще одной важной чертой в изменении поведения российских водителей за последние 12 месяцев является сокращение обращений в СТО. Об этом говорят 12% автолюбителей. Среди них в 2 раза больше мужчин, чем женщин (15% и 7% соответственно), а также больше людей со стажем вождения 6-10 лет (17%).

"Мы всячески поддерживаем водителей, которые стали аккуратнее водить автомобили и дисциплированно вести себя на дорогах. Это приводит и к снижению количества ДТП, и, как следствие, меньшему количеству пострадавших среди участников дорожного движения. "Ингосстрах" поощряет аккуратных и безаварийных водителей, они могут сэкономить как на полисах каско, так и ОСАГО. Что касается опасений, которые высказали участники исследования по поводу наличия запчастей, то действительно есть сложности с их логистикой. Однако несмотря на перебои с запчастями, мы используем все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы отремонтировать автомобили нашим клиентам. В отдельных случаях, когда это невозможно по объективным причинам, оперативно выплачиваем денежную компенсацию. Мы рекомендуем заключать и пролонгировать полисы каско, выбрав выгодные программы и сервисы для аккуратных водителей, и доверить решение проблем с запчастями опытным участникам рынка", - отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах".

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в мае 2023 г. Опрошены 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше из всех федеральных округов, имеющие опыт вождения автомобилем. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

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