В Московской консерватории состоится проект "Импросхема"

В пространстве "Артемьев-центр" выступят импровизаторы экспериментальной сцены

ТАСС, 20 июня. Центр электроакустической музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского с 25 по 27 июня представит новый проект "Импросхема" (6+). В пространстве "Артемьев-центр" выступят импровизаторы экспериментальной сцены - композиторы Владимир Горлинский, Олег Макаров, Алексей Сысоев, электронный музыкант Катя Рекк, исполнительница на корнете Софья Скобелева, музыкант и художник Дмитрий Шубин. Исполнители представят разные подходы к импровизационным сетам, будут взаимодействовать с акустическими инструментами, электроникой и девайсами.

Трио Сысоев - Горлинский - Скобелева публика услышит 25 июня. В этом составе музыканты сыграют в Москве впервые. Алексей Сысоев будет использовать устройство no-input mixing board, Софья Скобелева - играть на корнете, а Владимир Горлинский - экспериментировать с электрогитарой и собственным голосом.

Дмитрий Шубин выступит 26 июня. В своих импровизациях музыкант часто использует препарированный рояль. В этот раз его главным объектом станет фортепианная рама - чугунная конструкция, на которую натягиваются струны инструмента. Звуки будут преобразовываться с помощью различных предметов и электроники.

Олег Макаров и Катя Рекк завершат "Импросхему" 27 июня. Артисты часто выступают в импровизационных дуэтах. Отличительная черта их сетов - взаимодействие с различными устройствами в диапазоне от ретротехники до самых современных девайсов.

"Перед концертами в "Артемьев-центре" можно посетить выставку, которая проходит в рамках XVIII Международного фестиваля "Абстракция без границ", - сообщают организаторы.

Возрастная категория: 6+.