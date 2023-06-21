Назвали имена победителей международного балетного приза "Бенуа де ла данс"

Церемония прошла на Исторической сцене Большого Театра 20 июня

ТАСС, 21 июня. В Москве на Исторической сцене Большого Театра России 20 июня в 25-й раз были названы имена лауреатов Приза Benois de la Danse. Председатель жюри Приза и художественный руководитель программы - российская артистка балета Светлана Захарова. Президент - хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Четыре работы хореографов были выдвинуты на приз. Вечером 20 июня жюри объявило - в номинации "Лучшая работа хореографа" победил Вячеслав Самодуров ("Танцемания", Юрий Красавин, Большой театр Росси).

Солисты семи танцевальных коллективов боролись в этом году за звание лауреата. Статуэтка Бенуа "За лучшую роль танцовщицы" досталась сразу двум балеринам - Цю Юньтин (Татьяна, "Онегин", Пётр Чайковский/Джон Крэнко. Национальный балет Китая) и Мисон Кан (Вдова, "Миринэгил" из балета "Эмоции Кореи", Пхён-гвон Чи / Бинсянь Лю. Юнивёрсал-балет, Сеул, Южная Корея), а лучшим танцовщиком был назван Уго Маршан (Принц Рудольф, "Майерлинг", Ференц Лист/Кеннет Макмиллан, Балет Парижской оперы).

Приз "За Жизнь в искусстве" в этом году присужден народному артисту СССР, лауреату государственной премии, хореографу и педагогу Михаилу Лавровскому.

В составе жюри этого года: Светлана Захарова, Леонид Сарафанов, Гульжан Туткибаева, Тиён Рю, Сесилия Кершь, Фей Бо, Виенгсей Вальдес.

Во второй части вечера - гала-концерте номинантов приза было представлено много российских и московских премьер, в том числе, зрители увидели отрывок из балета "Куда излить мою любовь?" - это новая работа номинанта Бенуа-2023 хореографа Ли Цзюнь (NBC), а также па де де из балета "Свет сердца" хореографии Фей Бо (член жюри Бенуа-2023, дипломант "Бенуа де ла Данс", NBC) в исполнении номинантов этого года - Цю Юньтин и Ли Вэньтао. Солистка Юниверсал-балета Мисон Кан (номинант Бенуа - 2023) вместе с партнером Донтак Ли станцевала па де де "Миринэгил" из балета "Эмоции Кореи" хореографии Лю Бинсянь. А Малика Ельчибаева из Казахского национального театра Оперы и Балета им. Абая (номинант Бенуа - 2023) и ее партнер Азамат Аскаров представили дуэт из балета "Фрески" хореография Заурбека Райбаева. В конце вечера артисты Большого театра исполнили фрагмент балета "Танцемания" хореографии Вячеслава Самодурова (номинант Бенуа-2023).

По окончании гала-концерта организаторами фестиваля был дан прием по случаю вручения международного балетного приза Бенуа де ла Данс-2023, на котором присутствовали члены жюри, лауреаты и дипломанты Бенуа, почетные гости фестиваля, а также организаторы и партнеры фестиваля.

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