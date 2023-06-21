Более 4 тыс. тюменских энергетиков пройдут обучение в 2023 году

"Россети Тюмень" увеличили годовой объем финансирования мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала на 6% до 35,5 млн рублей

ТАСС, 21 июня. "Россети Тюмень" увеличили годовой объем финансирования мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала на 6% до 35,5 млн рублей. В течение 2023 года обучение пройдут более 4 тыс. работников компании. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Энергетики повысят компетенции в области технического обслуживания и ремонта энергообъектов, эксплуатации распредсетей и устройств релейной защиты и автоматики. Самым многочисленным направлением станет обучение требованиям охраны труда и оказанию первой помощи. Дополнительные знания в этой области получат более 1,5 тыс. человек", - сказано в сообщении.

В департаменте по связям с общественностью уточнили, что для качественной профподготовки специалистов энергокомпания активно сотрудничает с учреждениями дополнительного и высшего образования. В 2023 году работники "Россети Тюмень" пройдут обучение в СберУниверситете и Высшей школе экономики. В числе ключевых партнеров - Учебно-методический кабинет Ростехнадзора, Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы, Петербургский энергетический институт повышения квалификации. При этом базой для большинства очных и дистанционных образовательных проектов традиционно станет Корпоративный учебный центр энергокомпании в Нижневартовске.

"Кадровая политика "Россети Тюмень" нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных навыков. Уровень компетенций позволяет сотрудникам энергокомпании эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться одними из лучших в конкурсах профмастерства", - рассказали в компании.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в ЯНАО, ХМАО-Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв.км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении - более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт*ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.