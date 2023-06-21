На ПМЭФ обсудили перспективы развития волонтерства и благотворительности Северо-Запада

Инициатором дискуссии выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга

ТАСС, 21 июня. На полях Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия "Волонтерские и благотворительные проекты для реализации целей устойчивого развития и улучшения качества жизни в регионах". Инициатором дискуссии выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

По словам председателя комитета Богдана Заставного, открытое и конструктивное взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора, взаимная интеграция в ходе совместной реализации проектов социальной ответственности вносят значительный вклад в повышение качества жизни Северо-Запада.

"Вместе мы можем больше - это не банальный слоган, а наша формула действия. Мы готовы и дальше поддерживать взаимодействие госорганов, бизнеса и общества для качественного улучшения жизни в Петербурге", - отметил Богдан Заставный.

Повестка устойчивого развития, волонтерские и благотворительные проекты как ее неотъемлемая часть, прочно вошли в деловую жизнь региона и остаются востребованными вне зависимости от внешних обстоятельств, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Елена Дюкарева.

Она также подчеркнула развивающийся тренд на заинтересованность в проектах в области устойчивого развития со стороны малого и среднего бизнеса. По словам Елены Дюкаревой, все больше областных компаний интересуются в получении сертификатов соответствия ESG-стандарту, который разработан ТПП совместно с СПбГУ.

По мнению модератора дискуссии, генерального директора компании "Эксперт" Центр Аналитики, члена экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думы РФ Кристины Муравьевой, наиболее актуальными направлениями в области устойчивого развития являются волонтерские и благотворительные проекты для реализации целей устойчивого развития, вопросы цикличной экономики, развитие системной благотворительности, наставничество и обучение служением в сфере добровольчества.

Председатель Национального Совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова отметила, что в среднем в реализацию добровольческих инициатив вовлечено более 10% сотрудников компаний-участниц Совета, этот показатель показывает уверенный растущий тренд.

Площадка НСКВ объединяет лучший опыт компаний, сотрудники которых, вне зависимости от отрасли или числа сотрудников, активно заинтересованы в реализации запроса на прямое участие в решении различных общественных запросов, сообщила Ирина Жукова. Сегодня Совет объединяет более 70 компаний в 32 регионах страны, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

По итогам опроса 15 крупнейших социально ответственных компаний, составляющих актив НСКВ, выполненного по запросу Минэкономразвития, в подавляющем большинстве случаев (80%), экологическое волонтерство является фокусным направлением среди волонтерских активностей, отметила заместитель председателя Национального Совета по корпоративному волонтерству Анна Бушлякова. По ее словам, участниками Совета в 2022 году было реализовано более 800 подобных инициатив, направленных на уборку и раздельный сбор мусора, озеленение, защиту рек и экопросвещение.

Компания "Вкусно и точка", представленная в 64 регионах страны, выбрала для себя три ключевых направления для реализации проектов устойчивого развития с участием корпоративных волонтеров, сообщила руководитель ESG-отдела компании Ирина Коршунова.

Эти направления - забота об окружающей среде, социальные проекты, а также проекты в области осознанного потребления и осознанного отношения к окружающей среде.

По словам Ирины Коршуновой, главное в реализации проектов устойчивого развития - это системность. Компания 3,5 года реализует федеральный проект "МойЭкоДень", который охватил более 100 городов, свыше 23 тыс. человек, включая 2 750 корпоративных волонтеров компании. Активности компании направлены на формирование культуры экологичного, осознанного потребления и обращения с отходами.

Генеральный директор компании "Келеанз Медикал" Елена Кириленко отметила востребованность благотворительных проектов, направленных на социальную интеграцию и ценностное развитие. По ее словам, сейчас все больше компаний заинтересованы в поддержке многодетных семей, традиционных семейный ценностей, проектов фудшеринга, обмена вещами. Прямо сейчас в Ленинградской области реализуется крупный проект малоэтажного строительства, направленный на поддержку рождаемости и развитие социальной инфраструктуры в регионе, отметила она.

Перспективными направлениями развития повестки устойчивого развития являются научное и интеллектуальное волонтерство. Такие проекты позволяют оказывать профессиональную поддержку бизнесу, находить решения для конкретных деловых задач.

Примером реализации такого проекта является деятельность Фонда управления целевым капиталом "Фонда развития ВШМ СПбГУ". "Наш фонд формирует тело, целевой капитал, его затем передают управленцам, которые вкладывают в акции, облигаций российских компаний и после получаем ежегодный доход с этих компаний, который используется для развития образовательных программ", - сообщила Екатерина Воронина, исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом "ФР ВШМ СПбГУ".

Площадкой для подготовки будущих управленцев в области устойчивого развития является кейс-чемпионат ESG Lab, проводимый Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского университета при поддержке крупнейших компаний региона.

"Мне было очень приятно увидеть, что сегодняшние студенты - завтрашние управленцы и руководители - разделяют ESG-ценности. Когда в теоретическую базу, которая дается в ВШМ СПбГУ на высшем уровне, интегрируется бизнес-практика, и у студентов есть возможность попробовать себя в решении реальных задач - результат получается впечатляющий. Я уверена, что решения, которые студенты предложили, в той или иной степени будут воплощены и взяты на вооружение", - отметила председатель Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса Елена Киянова.

По ее словам, состоявшаяся дискуссия отражает сложившуюся экосистему социальной ответственности, объединяющую общество, бизнес и органы власти.

"Площадки, о которых мы сегодня говорили, объединяют нас всех. Благодарю всех участников события, мы все вместе будем строить светлое будущее нашего региона", - добавила она.

По ее словам, достижение цикличной экономики - один из ключевых приоритетов работы Ассоциации, вклад в реализацию которого вносят все участвующие компании.