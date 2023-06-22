В Белгородской и Курской областях пройдет предпоказ ARTLIFE FEST 2023

Экспозиция будет дополнена инклюзивной программой для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих

ТАСС, 22 июня. В регионах при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" состоится предпоказ работ художников-участников VI международного интерактивного фестиваля современного искусства ARTLIFE.

ARTLIFE FEST TOUR будет проходить в Старом Осколе Белгородской области с 17 по 30 сентября и в Железногорске Курской области с 24 по 30 сентября. В 2022 году в рамках первого регионального тура на ARTLIFE FEST было представлено 170 картин 30 авторов из 15 стран мира: России, Китая, Словакии, Франции, Испании, Казахстана, Таиланда, Бразилии, Узбекистана, Индии, Мексики, Таджикистана, Армении, Италии и США. За две недели экспозицию в двух городах посетили около 13,5 тыс. гостей.

Основатель и куратор ARTLIFE FEST Анастасия Андреева рассказала, что концепция фестиваля этого года - "Касание души".

Как и в прошлом году, в обоих городах экспозиция будет дополнена инклюзивной программой для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих.

"Следуя принципу всесторонней доступности культуры и искусства, сформулированному Алишером Бурхановичем Усмановым, фонд проводит большое количество культурных мероприятий, которые погружают горожан в классическое искусство, и не только! - отмечает директор Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан. - Для нас принципиально важно, чтобы вместе с так называемой "насмотренностью" жители наших регионов получили еще и просвещение. В случае с ARTLIFE FEST речь идет о знаниях в области современного искусства мирового уровня".

ARTLIFE FEST TOUR 2023 в Старом Осколе Белгородской области можно будет посетить с 17 по 30 сентября в выставочном пространстве ТЦ Славянский. В Железногорске Курской области фестиваль будет проходить с 24 по 30 сентября в Центре современного искусства "Цикорий", открытом при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в 2021 году.

Предварительная регистрация на сайте "АРТ-ОКНО" стартует во второй половине июля, точная дата будет объявлена организаторами позднее.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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