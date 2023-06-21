Больше 200 социальных и экологических проектов получат гранты ОМК в 2023 году

На их финансирование компания направит 28,7 млн рублей, увеличив бюджет этого года более чем на 20%

ТАСС, 21 июня. В 2023 году Объединенная металлургическая компания (ОМК) поддержит 235 инициатив волонтеров, некоммерческих и муниципальных организаций в 28 регионах. Об этом сообщают в пресс-службе ОМК - компания подвела итоги девятого конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК Партнерство".

"Это на треть больше, чем в прошлом году. На финансирование проектов компания направит 28,7 млн рублей, увеличив бюджет этого года более чем на 20%", - отметили в ОМК.

"В 2023 году конкурс впервые прошел сразу в 45 городах присутствия предприятий ОМК и вагоноремонтных депо "ОМК Стальной путь" (входит в состав ОМК). Экспертная комиссия из представителей региональных министерств, местных администраций, ресурсных центров и предприятий ОМК рассмотрела более 780 заявок. Из них компания поддержит 235 проектов: 155 от волонтеров и 80 от некоммерческих и муниципальных организаций. Организации получат гранты на сумму до 250 тыс. рублей каждый, волонтеры - до 50 тыс. рублей", - сказано в сообщении. В числе НКО, чьи проекты поддержит ОМК, - региональные отделения Российского Красного Креста.

В компании добавили, что проекты посвящены решению гуманитарных и социальных проблем - помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с инвалидностью и пенсионерам, адаптации детей с различными ментальными нарушениями, патриотическому воспитанию, развитию спорта и туризма, помощи животным, сортировке и переработке отходов. Все проекты авторы должны реализовать до конца года.