Состоялась встреча резидентов премии "Бренд года в России"

На мероприятие съехались представители компаний-финалистов премии из почти 20 городов России

​​​​​ТАСС, 22 июня. Дирекция Национальной премии "Бренд года в России" провела встречу резидентов конкурса. Мероприятие прошло в столичном гастропабе "Гаражане". На него съехались представители компаний-финалистов премии из почти 20 городов России.

Открыл встречу приветственным словом президент национальной премии "Бренд года в России" Дмитрий Фролов. Он пожелал компаниям не останавливаться на достигнутых результатах, развиваться также и в области импортозамещения товаров и услуг. Затем на сцену пригласили представителей брендов для награждения их дипломами финалистов.

"Мы рады были познакомиться и пообщаться с основателями, pr-менеджерами и маркетологами брендов-финалистов нашей премии. Все эти бренды являются лидерами своих отраслей и заслуживают признания за свой вклад в развитие российской экономики. Мы уверены, что премия станет еще одним инструментом для поддержки и развития отечественных брендов и поможет им укрепить свои позиции на рынке. Желаем всем финалистам удачи и успехов! И приглашаем к участию другие компании", - отметил президент национальной премии "Бренд года в России" Дмитрий Фролов.

В пресс-центре конкурса рассказали, что статус резидента премии "Бренд года в России" получили все текущие финалисты конкурса и по этому праву делегировали в Экспертный совет по одному своему представителю.

Участники встречи поделились мнением, что мероприятие оказалось весьма полезным по нескольким причинам: компании в ходе нетворкинга получили оценку своей продукции и услуг от присутствовавших экспертов премии, а также смогли сравнить товары и услуги с конкурентами и выявить свои сильные и слабые стороны.

Прием конкурсных заявок четвертого отборочного этапа продолжается. Подать заявку можно на официальном сайте премии. Там же можно ознакомиться со всеми текущими финалистами.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится осенью в Москве.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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