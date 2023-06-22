Центр промышленного прогресса откроют в "Шухов парке" в Выксе в 2027 году

Музей площадью более 5 тыс. кв. м соединит исторические артефакты и новейшие технологии

ТАСС, 22 июня. Центр промышленного прогресса откроют на территории "Шухов парка" в Выксе Нижегородской области в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК со ссылкой на директора по бренду, корпоративным коммуникациям и корпоративной социальной ответственности группы ОМК Марию Курносову.

По ее словам, территория парка - более 10 га, музей займет площадь свыше 5 тыс. кв. м. Согласно концепции музея, здесь можно будет одновременно увидеть прошлое, настоящее и будущее металлургии. "В музее "Шухов парка" классические экспозиции будут соседствовать с новейшими технологиями мультимедиа. Внешний облик будет сочетать элементы классической архитектуры и уникальные конструкторские решения от одного из крупнейших архитектурных бюро России. Архитектурная концепция разработана под руководством народного архитектора России, члена РААСН Никиты Явейна, который создал ряд масштабных проектов - Ладожский вокзал, музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда", по его проекту отреставрировали комплекс зданий Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Экспозицию музейного центра разработали в проектном бюро Pitch - одни из авторов экспозиции павильона "Космос" на ВДНХ в Москве. Кроме постоянной экспозиции, в музее будут программы временных выставок и образовательные мероприятия. "Будущий центр промышленного прогресса в Выксе поможет прививать школьникам и студентам любовь к истории, науке и технике, геологии и инженерным профессиям, поможет развивать технические кадры для промышленности", - добавили в пресс-службе.

"Вместе с профессиональным сообществом мы сделаем акцент на современных и интерактивных методах экспозиционной деятельности. Создадим открытые, доступные для всех выставочные пространства, чтобы выйти за рамки привычного понимания предназначения музеев. Это также будет способствовать повышению туристической привлекательности Выксы", - добавила Курносова.