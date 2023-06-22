В Московской области пройдет "Регата Фриды Кало"

На мероприятии состоится мексиканское шоу на воде и спектакль-расследование "Кто убил Фриду Кало"

ТАСС, 22 июня. В Московской области на акватории Пестовского водохранилища 22 июня состоится совместное мероприятие в формате водного туризма Театра кукол Образцова и TENZOR Sailing Club "Регата Фриды Кало".

Программа "Регата Фриды Кало" представлена в двух частях: после регаты пройдет мексиканское шоу на воде и перформанс на сцене в Парке Образцова, где будет показан премьерный спектакль-расследование "Кто убил Фриду Кало". Автор пьесы и режиссер - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Борис Константинов. Премьера спектакля состоялась в Парке Образцова 16 июня 2023 года.

"Лето позволяет создавать новые уличные форматы театральных постановок. Парковые спектакли, спектакли-прогулки и спектакли-путешествия - это те события культурной жизни Москвы, которые особенно интересны публике. Театр кукол Образцова и яхт-клуб TENZOR Sailing Club объединились, чтобы создать театрализованную регату. Форма карнавала-фиесты и спектакль-детектив "Кто убил Фриду Кало" позволят зрителям получить новый досуговый опыт: ведь, иммерсивный перформанс сейчас - это яркое и модное зрелище для любой аудитории", - отметила директор Театра кукол имени С. В. Образцова Елена Булукова.

Возрастная категория: 18+.