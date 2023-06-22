В парламенте ЯНАО сообщили, что западные санкции не повлияли на экономику Ямала

Парламентариям региона представлен доклад о реализации госпрограмм ЯНАО в 2022 году и отчет об исполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития до 2035 года

ТАСС, 22 июня. Экономика Ямало-Ненецкого автономного округа продолжает развиваться, несмотря на отказ стран Запада от российских углеводородов. Об этом сообщили в пресс-центре Законодательного Собрания ЯНАО по итогам доклада о реализации госпрограмм автономного округа в 2022 году и отчета об исполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Доклад представлен парламентариям региона в четверг.

"Несмотря на отказ европейских стран от российских углеводородов, ямальская экономика выстояла, об этом свидетельствуют результаты мониторинга реализации Стратегии. Повышение благосостояния земляков и поступательное развитие региона остаются в числе приоритетных направлений законодательной и исполнительной власти", - цитирует спикера парламента ЯНАО Сергея Ямкина пресс-центр.

Объем валового регионального продукта (ВПР) по итогам 2022 года достиг 5,5 трлн рублей, уточнили в пресс-центре. "По показателю произведенного ВРП на душу населения Ямал занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) и второе место в России. Уровень ВРП в расчете на одного жителя выше среднероссийского показателя почти в девять раз. Кроме того, объем промышленного производства на душу населения составляет 10,7 тыс. рублей, это второй показатель по стране", - сказано в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в прошлом году индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых снизился на 2,3% в сравнении с 2021 годом. Снижение связано с отказом некоторых стран ЕС от приобретения трубопроводного российского газа и частичным эмбарго на поставку российской нефти, также остановкой "Северного потока". При этом в 2022 году добыто 33,5 млн тонн газового конденсата, это на 14,8% выше показателей 2021 года. Добыча прочих природных ископаемых, таких как песков, возросла почти на 42%, гальки и гравия - на 46%.

Кроме того, Ямал абсолютный лидер среди российских регионов по среднедушевому показателю инвестиций в основной капитал: среднероссийский показатель превышен в 15 раз, отметили в пресс-центре. В 2022 году в автономном округе он достиг 2 765,4 тыс. рублей.

Также в ЯНАО сохраняется положительный естественный прирост населения, что позволяет входить в группу регионов России с благоприятной демографической ситуацией. "Эксперты отмечают высокую покупательную способность ямальцев, отсутствие задолженности по выплате заработной платы, а также низкую долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. Этому способствовали рост зарплаты в основных отраслях экономики и социальной сфере, совершенствование мер соцподдержки и госпомощь малому и среднему бизнесу", - отмечается в сообщении.