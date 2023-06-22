В "Тавриде" в рамках заезда "Только в России" подвели итоги арт-школы гастрономии

Одной из ключевых программ мероприятия стала Школа дегустаторов

ТАСС, 22 июня. В арт-кластере "Таврида" в рамках заезда "Только в России" подвели итоги арт-школы гастрономии. Повара, кондитеры и рестораторы со всей страны на протяжении недели писали гастрономический код России.

Арт-школа гастрономии в рамках образовательного заезда "Только в России" объединила рестораторов, поваров, кондитеров и технологов, заинтересованных в российской национальной кухне. На протяжении недели участники на площадке арт-кластера "Таврида" посещали лекции от именитых рестораторов, принимали участие в мастер-классах талантливых шеф-поваров и дегустировали гастрономические достопримечательности народов России. Вся программа арт-школы направлена на патриотическую миссию - найти гастрономический культурный код России и узнать.

Одной из ключевых программ, с которой стартовало обучение для участников арт-школы - это Школа дегустаторов, в рамках которой участники под руководством экспертов протестировали свою сенсорную систему с помощью инновационной разработки Института общественного питания Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук.

"Дегустация - это основополагающая часть работы в кулинарном искусстве. Наши молодые специалисты должны не просто угадывать запахи и вкусы, а должны создавать образцы вкуса блюд русской кухни. Речь идет в первую очередь о креативном классе поваров России, они должны разбираться во всей палитре вкусов и должны сформулировать, что же такое - вкус кухонь народов России. Сегодня очень популярны такие направления, как арктическая кухня, дальневосточная кухня, балтийская, черноморская кухня, сибирская и уральская - это, прежде всего, вкус наших российских дикоросов. Наши участники должны обладать этими навыками, чтобы сочетать ингредиенты и создавать уникальные блюда, придавать оригинальный вкус привычным блюдам", - рассказала куратор арт-школы гастрономии, автор и создатель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Еще одним форматом, который был подготовлен молодыми поварами арт-школы для всех участников заезда "Только в России", стал Большой русский завтрак. Эксперты арт-школы поделились, что на сегодняшний день в России нет ни одной школы русской кухни: ни государственной, ни коммерческой, а среди 180 тыс. российских предприятий питания меньше 1% специализируются на русской кухне и кухне народов России. Строго говоря, "русский завтрак" - не только долгожданный, но и необходимый формат в заведениях общественного питания страны, так как именно такие гастрономические предложения помогут осознать и сформулировать национальную идентичность, которая и станет основой сферы гостеприимства в Российской Федерации.

Завершением арт-школы стал Первый учебный гастрономический фестиваль "Гастрономическая карта России на Таврида.АРТ". Оленина, царь-курник, солянка с барабулей, дальневосточная кукумария и нерка, чипсы из ягеля, морошковый лимонад и медовик - эти и другие российские изыски приготовили молодые гастрономы со всей страны. Участникам заезда "Только в России" удалось совершить настоящее путешествие и попробовать Россию на вкус. "Мы должны через еду чувствовать себя в России, в регионах страны, и знакомиться через еду с историей, с культурой, отображать через еду нашу национальную идентичность", - прокомментировала Екатерина Шаповалова.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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