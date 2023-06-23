Около 100 "Сильных идей для нового времени" представили на ПМЭФ-2023

Среди представленных на форуме проектов особый интерес, в частности, вызвали проекты по развитию водного туризма в России и космическим аппаратам для освоения низкого космоса до 200 км

ТАСС, 23 июня. Лидеры около 100 инициатив, попавших в "топ-1000" форума АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени", приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Они презентовали потенциальным партнерам свои идеи по тематическим направлениям форума: 31 идея из трека Национальная технологическая инициатива (НТИ), 18 - из Национальной экологической инициативы (НЭИ), 17 - из Национальной социальной инициативы (НСИ), 12 - из Национальной кадровой инициативы, 11 - по теме предпринимательства, пять - из трека "Цифровые сервисы".

Мероприятия лидеров прошли с участием представителей Фонда Сколково, Министерства просвещения России, ВЭБ.РФ, АНО "Цифровая экономика", Российской академии наук (РАН), Высшей школы экономики, Фонда президентских грантов, ОАО "РЖД".

"Мы традиционно приглашаем лидеров проектов принять участие в Петербургском форуме. Нам было важно прежде всего познакомить авторов идей с потенциальными партнерами, инвесторами из числа крупных компаний, институтов развития, федеральных ведомств, зафиксировать интерес к тем или иным проектам, чтобы в дальнейшем уже выстраивать точеную работу между "крупными игроками" и лидерами проектов по принципу "потребность - решение". Форум - это всегда отличная площадка для поиска новых контактов, достижения каких-то предварительных договоренностей о сотрудничестве", - сказала директор центра развития партнерской сети АСИ Екатерина Кодзасова.

Среди представленных на форуме проектов особый интерес вызвали:

Развитие водного туризма в России. В зоне Азово-Черноморского побережья предлагается создать сеть марин - портов для яхт и судов прибрежного пассажирского сообщения, что обеспечит навигацию в береговой зоне, высадку и посадку пассажиров при неблагоприятных погодных условиях и безопасную стоянку судов у причалов. Всего планируется создать 44 марины, в каждой из которых будет находиться причал и пассажирский терминал для линий местного сообщения.

Космические аппараты для освоения низкого космоса до 200 км. Авторы проекта хотят разработать отечественные малые спутники для низких орбит, а также создать программу освоения низкого космоса. Уже создан инновационный ионный двигатель открытого типа для малых спутников, использующий в качестве рабочего тела остаточные газы верхней атмосферы. В мае 2023 года при участии АО "ОКБ "Факел", дочерней компании "Роскосмоса", проведены первые успешные эксперименты. Сейчас никому в мире не удалось освоить "Низкий космос" из-за отсутствия специализированных двигательных установок, способных удерживать длительное время космический аппарат на низких орбитах до 200 км. В то же время большинство задач, стоящих перед космической отраслью, могут быть эффективно решены именно в "Низком космосе": это дистанционное зондирование Земли, разведка, метеорология, картография, навигация.

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ТАСС - информационный партнер.

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