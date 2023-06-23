Росконгресс: использование дополненной реальности стало главным диджитал-трендом на ПМЭФ

В частности, более 300 гостей форума приняли участие в интерактивном AR-квесте, разработанном сервисом дополненной реальности MARMA

ТАСС, 23 июня. В 2023 году одним из ведущих трендов на выставке ПМЭФ стало разнообразное использование интерактивных технологий, в том числе дополненной реальности (AR). Об этом сообщил Фонд Росконгресс.

На ПМЭФ сервис дополненной реальности Фонда Росконгресс MARMA продемонстрировал цифровые решения, представив участникам современные способы продвижения бизнеса и мероприятий: интерактивные пространства и носители, диджитал-амбассадоров, технологичные визитки социальных и образовательных проектов Фонда Росконгресс, "оживающие" сувениры, виртуальный квест и другие идеи для продвижения контента по-новому.

С помощью сервиса МАRМА гости протестировали различные способы встраивания цифровых объектов в реальные декорации. Прибывающие в VIP-зал или Центр бизнес-авиации Пулково смогли пообщаться с виртуальной ассистенткой. На площадке участники прошли AR-квест и познакомились с диджитал-амбассадором - роботом Марти.

Участники Форума увидели Россию на интерактивной карте регионов, где уместились природные ресурсы, историческое и культурное наследие, уникальные местные бренды и предприятия. Карта раскрыла инвесторам и иностранным гостям инвестиционный и туристический потенциал каждого региона страны.

Кроме этого, гости Форума получили уникальный опыт взаимодействия с цифровыми объектами с помощью AR-технологии, в том числе более 300 человек приняли участие в интерактивном AR-квесте, разработанном сервисом дополненной реальности MARMA. Более 1 тыс. участников Форума попробовали на стенде кофе с удивительно реалистичным рисунком на пенке и AR-предсказанием. Чаще всего на пенке печатали свои портреты, портреты любимых людей и домашних животных, а также логотипы компаний.

Для фестиваля "Душа России", представленного в рамках культурной программы Форума, команда сервиса MARMA подготовила увлекательный квест на площадке киностудии "Ленфильм". Участников встретил говорящий северный олень, который рассказал о Фестивале и первом задании квеста. На каждой станции соединились виртуальный и реальный миры: тематические 3D-модели, с которыми можно взаимодействовать. Такое технологическое решение позволило узнать больше о самобытной культуре, традициях и обычаях севера, а с помощью дополненной реальности это путешествие стало еще более эмоциональным и запоминающимся.

ТАСС - информационный партнер.

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