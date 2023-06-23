В Кузбассе стартовал второй научно-популярный фестиваль "Динотерра"

Фестиваль будет проходить три дня и завершится 25 июня

ТАСС, 23 июня. В деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа открылся второй международный научно-популярный фестиваль "Динотерра". Он будет проходить три дня и завершится 25 июня.

"Мы приветствуем всех гостей фестиваля "Динотерра" в КуZбассе. Деревня Шестаково стала известна научному миру благодаря находке палеонтологов - здесь был обнаружен скелет сибирского пситтакозавра. Мы объединили научную составляющую и туристический потенциал территории, и уже второй год "Динотерра" - одно из самых популярных событий региона", - приводит пресс-служба администрации правительства Кузбасса комментарий губернатора Сергея Цивилева.

"Сегодня - первый день работы нашего большого научно-популярного марафона, который продлится по воскресенье включительно. Мы подготовили обширную программу, в которую вошли как научные, так и развлекательные события. Сегодня состоится открытие "Дино-арт парка", завтра - большая научная конференция, на которую съедутся ведущие российские ученые. Установим рекорд по игре в квиз под открытым небом. Что касается популярной части фестиваля, в первый день, 23 июня, выступит Клава Кока, 24 июля - Юлия Савичева и в третий день фестиваля - Сергей Лазарев. Уверены, что "Динотерра" соберет большое количество людей, неравнодушных к науке", - сказал организатор фестиваля, директор КБ Энгиро Никита Гирин.

Полностью программа размещена на сайте. Трансляцию основных мероприятий можно будет посмотреть на телеканалах "КуZбасс Первый", "Десятка", сайте "РИА КуZбасс", на страничке фестиваля "ВКонтакте". В 2022 году фестиваль "Динотерра" собрал 32 тыс. гостей, в этот раз ожидается около 60 тыс. участников.

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