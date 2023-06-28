Премьерный показ спектакля "Кто убил Фриду Кало" состоится в парке Театра кукол Образцова

Публика увидит иммерсивное шоу под открытым небом - мексиканский карнавал и авторский перформанс с куклами, масками и оркестром марионеток

ТАСС, 28 июня. С 4 по 20 июля жители и гости столицы попадут в московскую Мексику. Публика увидит иммерсивное шоу под открытым небом - мексиканский карнавал и авторский перформанс с куклами, масками и оркестром марионеток.

Воспроизвести на сцене ожившие полотна истории жизни и творчества Фриды Кало - идея режиссера Бориса Константинова и команды художников: Виктора Антонова, Александры Громовой, художника по костюмам Наталии Корниловой.

"Для театра это важный проект. Впервые новый спектакль обращается только ко взрослой аудитории - он не для семейного просмотра, не для детей и даже не для подростков. Язык кукол, масок, визуальных метафор, который столь актуален в современном искусстве - это наш родной язык, и нам есть что обсудить с аудиторией. "Кто убил Фриду Кало" - спектакль-вечеринка. Мексиканский карнавал подчеркивает серьезность и глубину художественных тем, остроту режиссерского замысла. Спектакль кажется легким и понятным, но это лишь видимость. Постановка уже вызывает полемику. Собственно, как и образ Фриды, и ее работы", - сообщила директор театра Елена Булукова.

"Фрида близка мне по духу - она свободный художник. Картины - это ее жизнь. Судьба преподнесла Фриде множество испытаний: травмы, трагедии, измены... Ее картины истекают кровью, но не слезами. Несмотря на жестокие коллизии, Фрида ни на мгновение не утратила способность любить жизнь! И этот спектакль задуман как гимн жизни, гимн простым человеческим радостям. Потому что говорить о смерти можно, только сочиняя жизнь", - поделился лауреат премии "Золотая Маска", режиссер спектакля Борис Константинов.

Автор пьесы и режиссер: заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Борис Константинов.

Художники: Александра Громова, лауреат Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" Виктор Антонов.

Художник по костюмам: Наталия Корнилова.

Композитор: Владислав Михайлов.

Возрастная категория: 18+.