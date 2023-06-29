Отличившиеся в СВО ямальцы будут бесплатно получать земельные участки

Закон принят на заседании Законодательного собрания региона

ТАСС, 29 июня. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России, награжденные орденами, смогут безвозмездно получить землю в собственность в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Соответствующий закон принят на заседании законодательного собрания региона, сообщили в четверг в пресс-центре окружного парламента.

Президент России Владимир Путин 6 июня 2023 года рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям спецоперации.

"29 июня на внеочередном заседании ямальского парламента депутаты приняли закон о дополнительной мере поддержки участников СВО. Законопроект разработан для реализации распоряжения Президента РФ Владимира Путина. Право на внеочередное получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что предоставлять участки будут в границах населенного пункта, в котором боец зарегистрирован по месту жительства или же по месту пребывания на территории региона на день завершения своего участия в спецоперации. Предельные размеры земельных участков для орденоносцев составляют до 0,2 га. Для Героев России в границах городских населенных пунктов - от 0,2 до 0,3 га, сельских населенных пунктов - от 0,4 до 0,5 га.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года и распространит действие на правоотношения с 24 февраля 2022 года, добавили в пресс-центре.

"При работе над законопроектом мы постарались учесть интересы всех получателей новой меры поддержки и предусмотрели альтернативный вариант ее предоставления. С письменного согласия взамен земельного участка льготники смогут получить социальную выплату и направить ее на приобретение жилья или покупку земельного участка на территории региона", - цитирует пресс-служба спикера ямальского парламента Сергея Ямкина.

На Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова разработан комплекс из почти 50 мер поддержки участников спецоперации и их близких. Они охватывают различные сферы: соцзащита, здравоохранение, культура, спорт, образование, детский отдых.