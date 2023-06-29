Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет на Крымской набережной в "Музеоне"

Приглашенные профессионалы, в частности, расскажут о том, как создать собственный эффективный канал-бренд в Telegram и сделать его популярным и как научиться писать тексты

ТАСС, 29 июня. Медиафестиваль "Твоя Москва", организованный телеканалом "Москва 24", пройдет в парке "Музеон". Проект дает возможность получить востребованные навыки в сфере коммуникаций, ведения соцсетей, инсайды от футуролога, узнать больше о внедрении ИИ и нейросетей, а также завести знакомства и получить новые впечатления.

Для "Твоей Москвы" рядом с Сухим фонтаном возведут дизайнерский интерактивный павильон. Он будет работать в формате открытого лектория. Гости медиафестиваля смогут расположиться внутри или же на деревянной террасе рядом с павильоном, чтобы наблюдать за происходящим на экране.

Здесь с 1 по 9 июля пройдут лекции и мастер-классы от экспертов и блогеров, которые поделятся опытом в направлениях: наука, культура, медиа, межличностные отношения, развитие технологий и городской среды.

Организаторы медиафестиваля в этом году сделали акцент на практических навыках эффективного общения и коммуникаций как межличностных, так и внешних - в социальных сетях, а также на развитии науки, ИИ и нейросетей, технологиях.

Приглашенные профессионалы расскажут о том, как создать собственный эффективный канал-бренд в Telegram и сделать его популярным, как научиться писать тексты, как вести переписку в цифре, как настроить креативное мышление, а также поговорят о технике речи. Кроме того, масштабный блок посвящен научному взгляду на глобальное потепление, вопросам климата, использованию нейросетей.

Медиафестиваль 10 июля продолжит конкурс "Твоя Москва - город будущего!". Его главная задача - рассказать про развитие столицы, а с помощью нейросетей представить ее через 20-30 лет.

Поучаствовать можно в двух номинациях: "Современная Москва" (снимки любимых мест на фоне развитой городской инфраструктуры); "Москва и технологии" (снимки, созданные при помощи нейросетей о будущем столицы). Работы следует загрузить на сайт фестиваля.

Фотографии победителей увидят сотни тысяч человек на сайте телеканала "Москва 24", на медиафасадах и баннерах. Наградят победителей на церемонии закрытия фестиваля 14 сентября.

Проект создан при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Возрастное ограничение: 16+.