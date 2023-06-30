В Россельхозбанке оценили проекты форума "Сильные идеи для нового времени"

Более 2 тыс. заявок, поданных в 2023 году, касаются жизни и работы в селе

ТАСС, 30 июня. Эксперты Россельхозбанка проанализировали инициативы и проекты, заявленные в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" (16+), который проходит в Москве. Выяснилось, что из 24 тыс. заявок, поданных в 2023 году, более 2 тыс. касаются жизни и работы в селе.

В частности, около 1 тыс. проектов относятся к развитию сельского хозяйства в целом. Около 700 проектов направлены на развитие сельских территорий. Еще несколько сотен идей нацелены на восстановление деревень и повышение качества и доступности агрообразования.

"Мы видим, что каждая десятая идея, поданная в рамках форума, направлена на улучшение жизни в сельской местности и развитие агросектора. Это подтверждает наши наблюдения о том, что интерес молодежи к сельским территориям растет. Как опорный банк АПК мы стремимся создать все условия, чтобы жизнь и работа на селе были максимально комфортными. На это направлены не только наши меры по поддержке фермеров и программа сельской ипотеки, но и цифровые сервисы экосистемы "Своё", которыми пользуются уже 3 млн человек. И я рад, что форум "Сильные идеи для нового времени" дает людям возможность предложить новую идею, получить экспертную оценку и поддержку в ее реализации. Это позволяет привлечь в отрасль молодых, высококвалифицированных специалистов и объединить усилия по развитию сельского хозяйства в России", - заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Среди заявок, включенных экспертным советом форума в топ-1000 и получивших поддержку в рамках Комплексного механизма реализации инициатив и проектов, есть такие значимые для развития АПК сектора инициативы, как, например, программа ранней профориентации и дополнительного образования учащихся школ в области цифрового сельского хозяйства "Школа юного агронома "Агродозор", отмечают аналитики РСХБ.

Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Цель мероприятия - выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года.