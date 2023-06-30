"Аэрофлот Техникс" открыл станцию техобслуживания самолетов на Камчатке

Объект оснащен современной материально-технической базой и укомплектован штатом высококвалифицированных специалистов

ТАСС, 30 июня. Провайдер технического обслуживания и ремонта самолетов "Аэрофлот Техникс", входящий в группу "Аэрофлот", открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба перевозчика.

"Станция успешно прошла сертификацию для выполнения оперативного технического обслуживания самолетов Boeing 777 c двумя типами двигателей - GE90 и RR RB211 Trent 800, она оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, которые сертифицированы по категориям В1 и В2, а также имеют необходимые допуски по различным видам регламентных работ", - сказали в пресс-службе.

Здесь отметили, что открытие ЛСТО является частью процесса "расширения географии присутствия "Аэрофлот Техникс" на Дальнем Востоке. Так, станция на Камчатке стала третьей: аналогичные действуют во Владивостоке и Хабаровске. "На данный момент, в различных городах России уже функционируют 14 ЛСТО, что делает компанию крупнейшей сетью в стране", - подчеркнули в пресс-службе.

Как ожидается, ЛСТО в Петропавловске-Камчатском будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов группы "Аэрофлот", которое ранее обеспечивалось силами инженерно-технического персонала, направленного из Москвы. "В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" намерен развивать компетенции данной линейной станции, а также расширять географию присутствия в аэропортах Дальнего Востока, обеспечивая качественный уровень технического обслуживания воздушных судов и предлагая новые рабочие места для высококлассных специалистов", - сказал генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Михаил Коробович, слова которого цитирует пресс-служба.