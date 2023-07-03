Цуй Шаочунь: масштаб делегации КНР на VII Российско-китайское Экспо огромен

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге - о Российско-китайском Экспо и товарообороте между регионами консульского округа и Китаем

В интервью ТАСС в преддверии выставки генеральный консул КНР в Екатеринбурге рассказал, что вынужденная из-за пандемии пауза значительно повысила ожидания обеих сторон от мероприятия.

— В 2023 году Российско-китайское Экспо проходит в Екатеринбурге. Как вы оцениваете готовность и интерес китайского бизнеса участвовать в этом форуме?

— Китайско-российское Экспо является важным событием двух стран в этом году, поэтому Китай придает этому значимому мероприятию большое значение. В опубликованном 21 марта в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву совместном заявлении Китая и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, лидеры двух стран заявили, что приветствуют проведение этого мероприятия.

VII Китайско-российское Экспо пройдет с 11 по 13 июля с целью реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и духа совместного заявления, а также расширения областей и достижений китайско-российского практического сотрудничества. Организаторы c китайской стороны — Министерство коммерции КНР и правительство провинции Хэйлунцзян. Активное участие приняли правительства многих провинций и городов Китая, а также крупные китайские компании.

8 и 9 июля два чартерных самолета доставят часть участников прямо из Китая в Екатеринбург, другие прилетят сюда через Москву и другие города.

По его словам, на фоне развития китайско-российских отношений компании из КНР очень заинтересованы в российском рынке и считают, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами хорошо дополняют друг друга. "Среди крупных китайских компаний на VII Экспо — Dongfeng Motor ("Дунфэн Мотор Групп Лтд."), Changan Auto ("Чанъань Автомобильная Группа Лтд."), "Порт Цзиньчжоу Лтд.", крупнейшая китайская компания по производству салфеток Zhongshun Jierou Paper Co., Ltd., логистическая компания Zhejiang Safe ("Чжэцзян Сейф Логистикс Ко., Лтд."), ООО "Поли Международная Выставочная Компания" и многие другие", — отметил Цуй Шаочунь.

Генконсульство провело ряд рабочих встреч с руководителями Свердловской области для решения ряда вопросов, связанных с участием и логистикой китайских гостей и экспонентов. Взаимодействие мы характеризуем как очень конструктивное и результативное.

— Последнее по времени VI Китайско-российское Экспо прошло в Харбине в 2019 году. Как, на ваш взгляд, вынужденная пауза из-за пандемии повлияла на состав и представительство участников, масштаб и насыщенность мероприятий?

— В этом году Китайско-российское Экспо впервые было возобновлено после пандемии. Вынужденная пауза не оказала негативного влияния на мероприятие, скорее, наоборот — повысила ожидания обеих сторон.

Масштаб китайской делегации в этот раз огромен: в Экспо примут участие делегация Министерства культуры и туризма, делегация Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай — ШОС", 13 правительственных делегаций и большое количество бизнес-миссий.

Общая площадь стенда, где разместятся участники из КНР, в этом году составит 10 тыс. кв. м — это исторический рекорд для китайской стороны. На прошлом, VI Экспо в 2019 году эту же площадь занимали стенды Китая и России, вместе взятые, то есть китайское участие сейчас практически удвоилось.

В рамках главной темы VII Экспо "Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества" экспонаты включают несколько направлений: современное сельское хозяйство, местное сотрудничество, промышленное сотрудничество, качественное потребление и т.д., охватывая восемь ключевых векторов китайско-российской экономики.

Вспомогательная деятельность Экспо также насыщенна и содержательна, в ее ходе состоятся пять двусторонних китайско-российских форумов и совместный китайско-российский концерт.

Уверен, что VII Российско-китайское Экспо, являющееся крупнейшей комплексной выставкой двух стран самого высокого уровня, отразит новую тенденцию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и придаст новый импульс местному сотрудничеству между двумя странами.

— Торговля всегда была двигателем двусторонних отношений. Можно ли уже подвести предварительные итоги по товарообороту между регионами консульского округа и Китаем?

— В последние годы китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество демонстрирует значительный рост. Взаимодействие между двумя странами в области энергетики, инвестиций, транспортной сферы и в других областях неуклонно развивалось, что способствовало совместному развитию двух стран. Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, в январе — мае этого года объем китайско-российской торговли превысил $93,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,7%. Объем торговли двух сторон в ускоренном темпе приближается к отметке $200 млрд, совместно поставленной главами двух государств в качестве цели на 2024 год.

Местное сотрудничество двух стран бурно развивается. Китай уже много лет подряд является ведущим торговым партнером Уральского и Сибирского федеральных округов. В консульском округе значительные прорывы были достигнуты в доле импорта и экспорта в Китай. С начала этого года я лично посетил несколько областей в консульском округе и считаю, что потенциал сотрудничества между двумя сторонами еще велик. Генконсульство активно содействует участию Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей в торгово-экономических мероприятиях, проводимых в Китае. Российские компании очень хотят укреплять взаимодействие с КНР, и генконсульство проделало большую работу по установлению таких контактов и развитию сотрудничества.

В качестве конкретного примера приведу лишь один — наша дипмиссия помогла российскому бизнесу, работающему в консульском округе, в поиске необходимых запчастей в Китае. Эта помощь, по словам предпринимателей, неоценима.

Уральский и Сибирский регион России богат природными ресурсами и обладает сильной промышленной базой. Считаю, что сотрудничество с Китаем имеет широкие перспективы и большой потенциал. Генеральное консульство будет продолжать работать над развитием сотрудничества и выводом на более высокий уровень отношений между субъектами РФ, входящими в консульский округ, и китайскими регионами.

— Экономика — важное, но далеко не единственное направление работы генерального консульства. Какие другие направления взаимодействия регионов Китая и Урала реализует сегодня генконсульство КНР, каковы ожидания на 2023 год?

— Дружба между странами заключается в дружбе между народами. Русский народ — это народ, который обожает культуру и искусство. Культурные обмены и сотрудничество способствуют укреплению дружбы между китайскими и русскими народами, что и является одним из ключевых направлений работы генконсульства.

В этом году во время Экспо и празднования 300-летия Екатеринбурга сюда приезжают китайские художественные группы. Также на мероприятиях, посвященных Дню города, появятся переведенные на русский язык китайские книги. Кроме того, генконсульство планирует вместе с правительствами областей консульского округа провести ряд культурных мероприятий, таких как китайская фотовыставка и кинофестиваль, чтобы местные жители лучше поняли культуру и развитие модернизации Китая.

В целях реализации договоренности глав двух наших стран по дальнейшему развитию местного сотрудничества генконсульство активно способствует дружественным обменам между Екатеринбургом и Гуанчжоу, Чэнду, Сианем и другими китайскими городами.

В этом году также проводится Год сотрудничества в области физической культуры и спорта между Китаем и Россией. Китайские студенты примут участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и укрепят дружбу с российской молодежью в спортивных соревнованиях.

Генконсульство надеется на дальнейшее развитие связей между нашими народами через эти и другие мероприятия. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы концепция китайско-российской дружбы из поколения в поколение глубже укоренялась в сердцах уральцев и сибиряков.

О дипмиссии

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Цуй Шаочунь возглавляет генконсульство КНР с 6 февраля 2020 года.

Об Экспо

VII Российско-китайское Экспо (18+) пройдет в Екатеринбурге 10–13 июля на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между двумя странами, большое внимание будет уделено развитию межрегиональных связей.