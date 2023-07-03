"Россети Тюмень" провели годовое Общее собрание акционеров

Единственный акционер – ПАО "Россети", утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, избраны новый состав Совета директоров и Ревизионная комиссия

ТАСС, 3 июля. 23 июня 2023 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "Россети Тюмень". Единственный акционер – ПАО "Россети", утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Размер дивидендов по обыкновенным акциям компании по результатам 2022 года составил 4,080903 руб. на одну акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 10 июля 2023 года", - сказано в пресс-релизе.

Также избран новый состав Совета директоров АО "Россети Тюмень" (должности указаны на момент выдвижения): Полинов Алексей Александрович, зам. генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети"; Антониадис Алекос Архимедович, директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО "Россети"; Харитонов Владимир Вячеславович, зам. генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети"; Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, начальник Правового департамента ПАО "Россети"; Кравченко Константин Юрьевич, зам. генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети"; Калоева Мадина Валерьевна, директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"; Лещевская Юлия Александровна, зам. генерального директора по стратегии ПАО "Россети"; Ляпунов Евгений Викторович, зам. генерального директора – главный инженер ПАО "Россети"; Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО "Россети"; Канюка Палина Николаевна, врио заместителя главного инженера – начальник Департамента производственной деятельности ПАО "Россети"; Гриценко Владимир Федорович, вице-президент "ОПОРА РОССИИ".

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент избрания): Ульянов Антон Сергеевич, директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"; Царьков Виктор Владимирович, первый зам. начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"; Тришина Светлана Михайловна, зам. начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"; Зайцева Татьяна Викторовна, начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"; Юдин Андрей Иванович, главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети".

Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в лице компаний ООО "Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги" и ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Кроу Аудекс".