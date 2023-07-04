В Екатеринбурге состоится "Национальный рекламный форум Регионы"

Более 800 участников рекламного рынка со всей страны соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы индустрии

ТАСС, 4 июля. В этом году "Национальный рекламный форум Регионы" состоится 14 сентября на площадке МВЦ Екатеринбург Экспо - МТС Live Hall. НРФ Регионы является проектом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), созданным для развития регионального рынка рекламы.

Контент события адаптирован под локальные вызовы, поэтому участники рекламного рынка, которые работают за пределами Москвы. Форум соберет более 100 топовых экспертов со всей страны.

"В этом году мы существенно расширили географию спикеров форума. Активное участие в формировании деловой программы примут амбассадоры АКАР из разных городов: Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург и не только. Это позволит нам объективно показать картину рекламного рынка за пределами столицы. Такие мероприятия, безусловно, повышают уровень российского рекламного рынка в целом и позволяют подсветить лучшие практики в регионах", - рассказал директор уральского представительства АКАР Василий Рубан.

Программа включает около 30 блоков на различные тематики: особенности региональных рынков, digital и классические медиа, SMM и креатив, использование новых технологий и искусственного интеллекта в маркетинге, подведение итогов неоднозначного 2022 года и обсуждение вызовов будущего. В рамках форума пройдут деловые сессии, профессиональные дискуссии, персональные выступления лидеров индустрии, разбор успешных кейсов и многое другое. На одном мероприятии можно будет получить полезный контент для практического применения в работе, мотивацию к будущим проектам и душевный нетворкинг.

"Согласно оценке АКАР по итогам 2022 года региональный рекламный рынок упал на небольшие 3%, а уже в первом квартале 2023 года опередил федеральную динамику: рост регионального сегмента без учета московского рынка составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает наличие серьезного экономического и творческого потенциала индустрии, что является особенно важным на фоне глобальных изменений. Национальный рекламный форум Регионы станет площадкой для анализа произошедшей трансформации, поможет осмыслить и зафиксировать опыт ключевых игроков и обозначить вектор дальнейшего развития регионального рекламного рынка с помощью экспертов локальных и федеральных компаний", - отмечает Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.

Купить билеты на НРФ Регионы можно на сайте форума. Программа мероприятия будет обновляться и дополняться.

Завершением деловой программы НРФ Регионы станет церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для региональных брендов. Для участников конкурса предусмотрена скидка на участие в форуме. Заявку на фестиваль можно подать онлайн до 10 августа на сайте фестиваля.

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