4 июля, 14:12

"Ингосстрах" сообщил о переименовании банка "Союз"

По словам председателя правления банка Станислава Даныша, переименование позволит рассказать об учреждении более широкой аудитории

ТАСС, 4 июля. "Ингосстрах" принял решение о переименовании дочернего банка "Союз" в "Ингосстрах Банк" в рамках развития финансовой группы компаний. Усиливая розничное направление, банк продолжит работать над флагманским продуктом - картой "Ингосстрах Бонус". "Ингосстрах" продолжает развивать финансовые активы всей группы "Инго".

"У нас сильные компетенции, которые позволяют предоставлять клиентам услуги по самым разным направлениям: страхование, инвестиции, банковский сервис, здоровье и многое другое. Переименование банка - это логичный шаг для того, чтобы наши клиенты понимали, что под единым брендом "Ингосстраха" собраны различные предложения для максимально эффективного и выгодного взаимодействия", - сказал директор департамента прямых инвестиций "Ингосстраха" Алексей Илющенко.

"Переименование банка позволит нам рассказать о себе более широкой аудитории. Что такое бренд "Ингосстрах"? Это 75 лет на рынке, это одна из наиболее финансово устойчивых организаций в России", - отметил председатель правления банка Станислав Даныш. 

© Информационное агентство ТАСС
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