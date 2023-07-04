В онлайн-сервисах МТС Банка появилось более 500 благотворительных фондов со всей страны

На каждый благотворительный перевод банк начисляет кешбэк

ТАСС, 4 июля. МТС Банк сообщил о значительном расширении списка благотворительных организаций для совершения пожертвований в мобильном приложении и Интернет-банке. Теперь пользователям доступно более 500 фондов со всей России, которые помогают людям с инвалидностью, детям и взрослым с различными заболеваниями, животным и окружающей среде.

Банк тщательно проверяет каждую организацию прежде, чем добавить в список. Благотворителю достаточно выбрать фонд, деятельность которого ему близка. На каждый благотворительный перевод банк начисляет кешбэк. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Реализуя принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, МТС Банк организует социальные активности совместно с благотворительными фондами и традиционно участвует в глобальной инициативе #ЩедрыйВторник.