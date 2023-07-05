Студенты из шести регионов пройдут летнюю практику на энергообъектах в Тюменской области

Под контролем опытных наставников студенты примут участие в осмотрах питающих центров и ЛЭП, в проведении технического обслуживания энергообъектов

ТАСС, 5 июля. "Россети Тюмень" дали старт девятому летнему трудовому сезону студенческого отряда "Энергетик". В 2023 году работать на энергообъектах компании будут более 100 студентов из Югры, Ямала, Московской, Челябинской, Тюменской и Томской областей. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"В течение полутора месяцев студенты познакомятся с деятельностью основных производственных служб электросетевого предприятия. Под контролем опытных наставников из числа работников "Россети Тюмень" юноши и девушки примут участие как в осмотрах питающих центров и ЛЭП, так и в проведении технического обслуживания энергообъектов", - сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что специалисты компании подготовили для молодежи программу досуговых мероприятий: волонтерские акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы. По итогам летней практики будет выбрана лучшая бригада будущих энергетиков, которая представит "Россети Тюмень" на Всероссийском слете студотрядов Группы "Россети".

"Студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в "Россети Тюмень". Участие в проекте ежегодно принимают студенты ведущих учебных заведений Тюменского макрорегиона. В 2023 году к числу бойцов "Энергетика" также присоединились ребята из Челябинского государственного университета, Томского политехнического университета и Национального исследовательского университета "МЭИ", - сказано в сообщении.