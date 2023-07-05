2050.ЛАБ принимает участие в Российской креативной неделе

Участники обсудят эффект от внедрения в производство промышленного дизайна, способность студий создавать суверенные продукты и способы эффективного диалога между представителями экосистемы

ТАСС, 5 июля. Спикеры Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ принимают участие в Российской креативной неделе, которая стартовала в Москве.

Панельная дискуссия "Промышленный дизайн - эффекты для бизнеса, актуальность, ключевой фактор суверенизации российской промышленности и производства" состоится 5 июля. Модератором выступит генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская..

Участники обсудят эффект от внедрения в производство промышленного дизайна, способны ли студии создавать суверенные продукты, не уступающие мировым брендам и как наладить эффективный диалог между представителями экосистемы. Спикеры:

Руководитель проекта Правительства Москвы "Московская Техническая Школа" Роман Лукшин;

шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов;

директор по маркетингу MEL Елена Коробицина;

основатель дизайн-студии "МАСШТАБ" Ирина Жданова;

основатель Smirnov Design Сергей Смирнов;

директор АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий" Александр Черников.

В рамках Москва Фест 2023 на площадке лектория Музея Москвы 8 июля запланирован блок "Горизонт дизайна 2050", который курирует 2050.ЛАБ. В частности, пройдет лекция о ролях и специальностях в дизайн-процессе, презентация исследования "Рынок труда промышленного дизайна", а также дискуссия "Чему учим? Тренды и вызовы образования в промышленном дизайне".

Участники дискуссии:

руководитель образовательной программы "Транспортный и промышленный дизайн" АВИШ РУТ МИИТ Николай Любавин;

доцент кафедры дизайна Московского Политеха Антон Изотов;

эксперт в области теории и практики инженерного дизайна для циркулярной экономики Игорь Сафронов.

Модератором выступит директор по развитию 2050.ЛАБ Елена Пантелеева.