Новосибирская область предоставит 7-местные автомобили 25 многодетным семьям в 2023 году

Вручение транспортных средств планируется в августе

ТАСС, 5 июля. Семиместные автомобили получат 25 многодетных семей из Новосибирской области в 2023 году. Право на региональную меру поддержки имеют семьи, воспитывающие более семи детей, рассказала в среду в пресс-центре ТАСС начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития области Наталья Кузьмина.

"В этом году мы планируем предоставить 25 автомобилей", - сказала Кузьмина, отметив, что вручение планируется в августе.По ее словам, в регионе активно развиваются меры поддержки семей с детьми, так, за последние три года было создано более 100 новых площадок для поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в частности, пострадавших от жестокого обращения, оказавшихся в конфликте с законом, семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, а также семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Замначальника управления организации социальных выплат областного министерства труда и социального развития Дмитрий Радич рассказал, что на выплаты семьям с детьми в регионе ежегодно направляется около 20 млрд рублей. В этом году стартовала новая мера поддержки - компенсация обучения в средне-специальных учебных заведениях для детей из многодетных семей. Он добавил, что одна из главных задач - максимально цифровизовать предоставление услуг по поддержке семей с детьми и перейти на беззаявительный порядок. К началу учебного года в беззаявительном порядке начнут предоставляться выплаты при поступлении в первый класс и выплаты на школьную форму.