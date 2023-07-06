Смоленская область закупит 61 современный автобус

Регион получит 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта

ТАСС, 6 июля. Смоленская область получит 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта, на эти деньги будет закуплен 61 современный автобус. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Василий Анохин.

"Направим их в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину, Велиж, Холм-Жирковский, Хиславичи и Красный - туда, где этот вопрос стоит наиболее остро. Транспорт должен прибыть в регион до 1 декабря", - написал он.

Ранее глава области сообщил о намерении региона отремонтировать и заменить 200 км сетей тепло- и водоснабжения в трех районах области, построить новую котельную в областном центре, медучреждения, провести ремонт дорог и площади Победы.

Эти и другие работы реализуются на Смоленщине по итогам рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в регион 20 апреля. Председатель правительства осмотрел несколько учреждений здравоохранения, посетил авиационное предприятие, провел встречу с врио губернатора.

"Правительство России выделит почти 4 млрд рублей на развитие Смоленской области. Такого результата удалось добиться благодаря поддержке председателя правительства. Все предложения, которые мы озвучили в ходе его визита в регион, получили поддержку, часть из них уже запущена в работу", - написал глава области.