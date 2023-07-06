ADPASS представил вселенную российской рекламы в тестах

Спецпроект приурочили к 145-летию со дня создания первого в стране рекламного агентства

ТАСС, 6 июля. Индустриальный контент-портал ADPASS запускает интерактивный спецпроект - серию тестов про маркетинг и рекламу. Проект приурочен к исторической дате - в 2023 году у рекламной индустрии юбилей - 145 лет со дня создания первого в стране рекламного агентства. Точкой отсчёта развития рекламного бизнеса в России считается 1878 год: в Санкт-Петербурге Людвиг Метцель открыл своё агентство "Центральная контора объявлений".

"Галактика" рекламной индустрии зародилась 145 лет назад. Этот проект - космическое путешествие во времени, которое команде блог-платформы ADPASS удалось организовать. Это целый "портал в рекламное измерение", побывать в котором можно через экран любого гаджета.

Перед пользователями открывается система планет, названия которых "говорящие" - в суть каждой из них заложен определённый вектор: инструменты маркетинга, законодательные новости, цифровизация и креатив, каналы коммуникации, цифры и факты из истории рекламы. Все тесты разбиты на два формата: образовательные (несут пользу и проверяют знания) и развлекательные.

Функционал сайта проекта позволяет пользователям легко лавировать в рекламном пространстве и узнавать больше о рынке и о себе, как о профессионале.

Уже запущены и доступны к прохождению следующие тесты:

Правда или ложь. Как хорошо вы знаете историю рекламы в России

145 лет - целая история. Сколько разных эпох сменилось за почти полтора века? Если фантазировать - в какой бы вам было комфортнее всего и каким специалистом вы бы были

Как хорошо вы помните культовые слоганы и фразы из рекламных роликов последнего тридцатилетия

В мире животных. Отгадайте известный рекламный ролик по одному кадру

Игра в правду. Угадайте российский бренд по достоверному факту

На какой российский бренд вы похожи

Какой период развития дизайна олицетворяет вашу эстетику

Проверьте себя на знание рекламных законов - было или не было

Как хорошо вы разбираетесь в интернет маркетинге

Эрудиция и интуиция. Соотнесите креатив из наружной рекламы со временем, в котором он был сделан

Две лжи - одна правда: выберите достоверные факты о развитии рекламы на российском ТВ

Какая вы реклама на радио

Пройти тест и погрузиться в мир рекламы можно на сайте проекта.

Возрастная категория: 18+.

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