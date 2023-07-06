ADPASS представил вселенную российской рекламы в тестах

ТАСС, 6 июля. Индустриальный контент-портал ADPASS запускает интерактивный спецпроект - серию тестов про маркетинг и рекламу. Проект приурочен к исторической дате - в 2023 году у рекламной индустрии юбилей - 145 лет со дня создания первого в стране рекламного агентства. Точкой отсчёта развития рекламного бизнеса в России считается 1878 год: в Санкт-Петербурге Людвиг Метцель открыл своё агентство "Центральная контора объявлений".
"Галактика" рекламной индустрии зародилась 145 лет назад. Этот проект - космическое путешествие во времени, которое команде блог-платформы ADPASS удалось организовать. Это целый "портал в рекламное измерение", побывать в котором можно через экран любого гаджета.
Перед пользователями открывается система планет, названия которых "говорящие" - в суть каждой из них заложен определённый вектор: инструменты маркетинга, законодательные новости, цифровизация и креатив, каналы коммуникации, цифры и факты из истории рекламы. Все тесты разбиты на два формата: образовательные (несут пользу и проверяют знания) и развлекательные.
Функционал сайта проекта позволяет пользователям легко лавировать в рекламном пространстве и узнавать больше о рынке и о себе, как о профессионале.
Уже запущены и доступны к прохождению следующие тесты:
- Правда или ложь. Как хорошо вы знаете историю рекламы в России
- 145 лет - целая история. Сколько разных эпох сменилось за почти полтора века? Если фантазировать - в какой бы вам было комфортнее всего и каким специалистом вы бы были
- Как хорошо вы помните культовые слоганы и фразы из рекламных роликов последнего тридцатилетия
- В мире животных. Отгадайте известный рекламный ролик по одному кадру
- Игра в правду. Угадайте российский бренд по достоверному факту
- На какой российский бренд вы похожи
- Какой период развития дизайна олицетворяет вашу эстетику
- Проверьте себя на знание рекламных законов - было или не было
- Как хорошо вы разбираетесь в интернет маркетинге
- Эрудиция и интуиция. Соотнесите креатив из наружной рекламы со временем, в котором он был сделан
- Две лжи - одна правда: выберите достоверные факты о развитии рекламы на российском ТВ
- Какая вы реклама на радио
Пройти тест и погрузиться в мир рекламы можно на сайте проекта.
Возрастная категория: 18+.
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