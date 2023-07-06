Директором по управлению персоналом ОМК назначена Наталья Ямщикова

Она будет отвечать за своевременное обеспечение действующего и будущего производства компании квалифицированными кадрами

ТАСС, 6 июля. В Объединенной металлургической компании (ОМК) назначили нового директора по управлению персоналом – с 6 июля эту должность занимает Наталья Ямщикова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В группе ОМК она будет отвечать за своевременное обеспечение действующего и будущего производства компании квалифицированными кадрами, включая дальнейшее развитие системы подготовки персонала на всех уровнях компании. Среди задач нового директора – внедрение лучших практик в области управления персоналом, а именно выстраивание системы материальной и нематериальной мотивации и управление экономикой труда. Важным направлением деятельности станут повышение зрелости HR-процессов и улучшение качества сервисов и аналитики", - сказано в сообщении.

Совместно с руководителями предприятий ОМК Ямщикова и команда дирекции по управлению персоналом будут повышать уровень вовлеченности сотрудников, выстраивать единую систему квалификации рабочих мест и подготовки кадров рабочих специальностей, чтобы улучшать операционную эффективность предприятий группы ОМК, добавили в пресс-службе.

"В начале 2023 года ОМК получила признание как один из лучших работодателей промышленного сектора нашей страны. Тем не менее в условиях дефицита кадров на рынке труда задача привлечения и удержания сотрудников становится приоритетной не только для дирекции по управлению персоналом, но и для всей нашей компании. Уверен, опыт Натальи в построении системы мотивации сотрудников и внедрении лучших практик в области управления персоналом поможет в достижении наших общих целей. Рад приветствовать Наталью в нашей команде", - цитируют в пресс-службе гендиректора ОМК Петра Трушина.

О Ямщиковой

Наталья Ямщикова имеет высшее экономическое и лингвистическое образование, дополнительное образование по программам Executive MBA Antwerp Business School (Бельгия), Corporate EMBA в INSEAD (Франция) и IMD Business School (Швейцария). Является сертифицированным независимым директором французской бизнес-школы INSEAD, профессиональным сертифицированным коучем (PCC, ICF), профессором практики НИУ ВШЭ.

Работала в крупнейших промышленных компаниях ТЭК ("Сибур", СУЭК), где в разные годы возглавляла корпоративный университет и HR-дирекции, обеспечивая потребности бизнеса в кадрах, отвечая за внедрение производственной системы в области управления персоналом, руководила строительством и запуском корпоративного центра технического обучения, обновляла систему материальной и нематериальной мотивации.

До нынешнего назначения была замгендиректора – членом правления ООО "Новая горная управляющая компания", где выстраивала систему корпоративного управления в области HR, внутренних и внешних коммуникаций, административного обеспечения бизнеса и взаимодействия с органами регионального управления, добавили в пресс-службе.