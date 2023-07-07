В Медногорске открыли плавательный бассейн и дали старт строительству еще двух соцобъектов

Медногорский медно-серный комбинат в Оренбуржье накануне Дня металлурга сделал подарок работникам предприятия и жителям города

ТАСС, 7 июля. Медногорский медно-серный комбинат (Медногорск, Оренбургская область) накануне Дня металлурга сделал подарок работникам предприятия и жителям города. На средства ММСК на территории городского спортивного центра торжественно открыли плавательный бассейн, сказано в сообщении ММСК.

"Проект реализован в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между металлургами и администрацией Медногорска. В торжественном открытии соцобъекта участвовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, руководство ММСК и города", - добавили на комбинате.

Крытый плавательный бассейн размером 11х25 м предназначен для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований и оздоровительного плавания. Установлено высокотехнологичное оборудование для подогрева, рециркуляции и обеззараживания воды, есть электронное табло. На четырех дорожках одновременно могут заниматься 32 пловца, столько же человек вмещает зал для подготовительных занятий. Зрительские трибуны рассчитаны на 30 посадочных мест, рассказали на предприятии.

"С 2019 года по всему Оренбуржью мы строим площадки ГТО, поля для мини-футбола, ФОКи, реконструируем спортивные комплексы и стадионы. Именно Медногорск - один из первых городов, где появились площадки для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО. Уверен, что с появлением нового бассейна Медногорск вырастит своих олимпийских чемпионов", - приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера.

"Сегодня металлурги дарят городу такой замечательный подарок - отвечающий самым современным требованиям бассейн, - отметил гендиректор ООО "ММСК" Ильфат Исхаков. - Хотел бы поблагодарить руководство компании, весь коллектив Медногорского медно-серного комбината, строительную компанию, город и спортивную школу. Результаты наших совместный усилий воплощены в этом и других значимых социальных объектах, в работе на благо родного города, в развитии которого мы, металлурги, заинтересованы прежде всего".

"В Медногорске до недавнего времени было негде окунуться - у нас нет ни природных, ни искусственных водоемов, - приводятся в сообщении слова главы города Андрея Нижегородова. - Но благодаря ММСК у нас появился этот замечательный бассейн, с открытием которого я поздравляю всех жителей и говорю огромное спасибо металлургам".

На предприятии добавили, что сегодня в Медногорске дан старт строительству еще двух важных соцобъектов. К уже действующим сооружениям городского стадиона добавится ледовая арена. Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею, фигурному и массовому катанию на коньках. В микрорайоне "Южный" губернатор и представители ММСК также заложили первый камень в основание фундамента многоквартирного жилого дома, проектирование и строительство которого будет выполнено при поддержке металлургов.