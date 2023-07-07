"Россети Тюмень" обеспечили электроэнергией новый ангарный комплекс в аэропорту "Рощино"

Стоимость работ по техприсоединению объекта площадью почти 20 тыс. кв. м в международном аэропорту Тюмени составила 73,5 млн рублей

ТАСС, 7 июля. "Россети Тюмень" подключили к электрическим сетям новый ангарный комплекс на территории международного аэропорта "Рощино" в Тюмени. Для выдачи 1,5 МВт мощности энергетики построили две кабельные линии электропередачи. Стоимость работ по техприсоединению объекта составила 73,5 млн рублей, сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Новый ангарный комплекс площадью почти 20 тыс. кв. м предназначен для технического обслуживания воздушных судов авиакомпании "Ямал". Одновременно в здании смогут находиться четыре самолета типа Sukhoi Superjet или два "МС-21". Для подключения объекта к электрическим сетям "Россети Тюмень" построили две кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение объекта будет обеспечивать высоковольтная подстанция 110 кВ "Сибжилстрой", - сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что технологическое присоединение к электрическим сетям - один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. "Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, Югры и Ямала", - отметили там.

О компании

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении - более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.