ГК "Основа" начала оформлять временную регистрацию в апартаментах

Первые документы о временной регистрации получила семья резидентов квартала MainStreet на западе Москвы

ТАСС, 7 июля. ГК "Основа" приступает к оформлению временной регистрации в апартаментах в своих МФК. Первые документы о временной регистрации уже получили резиденты квартала MainStreet от ГК "Основа" на западе Москвы. По данным компании, это первый на рынке случай, когда девелопер совместно с управляющей компанией предоставляет возможность покупателям апартаментов получить временную регистрацию. Полученный опыт компания будет тиражировать на все свои комплексы апартаментов.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания было получено первой семьей резидентов квартала MainStreet в конце июня. По словам коммерческого директора ГК "Основа" Игоря Сибренкова, это действительно важное и значимое для рынка событие.

"Первым быть всегда непросто, и путь наш был тернист. Еще до того, как мы приступили к сбору и подаче документов более двух месяцев мы проверяли судебную практику, взвешивали все плюсы и минусы, ездили на консультации с юристами, ФМС и прочее. Таким образом, весь процесс у нас занял практически полгода. Сейчас этот путь полностью пройден, мы получили результат и готовы оформлять регистрацию всем нашим резидентам", - рассказал Владислав Федоров, генеральный директор УК "Спутник Лайф".

В компании отметили, что для достижения результата была проделана огромная и кропотливая работа, включающая перевод апартаментов в статус гостиницы, сбор и обмен необходимыми документами с многочисленными государственными органами, консультации с юристами, получение нужных разрешений, а также пройдены другие сложные процедуры, которые до настоящего момента не удавалось пройти ни одному застройщику апартаментов.

По законодательству РФ временная регистрация открывает все те же возможности, что и постоянная, и действительна в течение пяти лет, после чего резидент сможет обратиться в управляющую компанию квартала для ее продления в упрощенном порядке. Количество обращений за пролонгацией для владельца апартаментов не ограничивается буквой закона.

Для перевода в гостиничные помещения в них должно быть проведено электричество, система отопления и водоснабжения, предусмотрено определенное количество спальных мест исходя из количества проживающих, кухня, ванная комната и несколько других требований.

В дальнейшем компания будет тиражировать опыт на другие свои комплексы с апартаментами.