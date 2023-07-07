Эксперт: антикризисные ликвидные меры должны быть обязательными во избежание роста кризиса

По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, сейчас банки являются способом восстановления экономической активности

ТАСС, 7 июля. Антикризисные меры регулятора, связанные с ликвидностью, должны быть обязательными и применяться на ранней стадии, чтобы избежать распространение кризиса во все сферы. Такое мнение выразил в пятницу первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на Финансовом конгрессе Банка России.

"Я считаю, что меры, связанные с ликвидностью должны быть обязательными и они должны применяться как можно быстрее, на самой ранней стадии, потому что они купируют более широкое расползание кризиса во все сферы. Чтобы их применять, нужно много лет готовится и хорошо, что банковская система была готова", - отметил Хотимский, выступая на сессии "Антикризисная политика: уроки и перспективы".

По его словам, сейчас банки являются способом восстановления экономической активности. "Когда давались послабления, я задавал Центральному банку вопрос - что вы хотите, чтобы мы создавали резервы, показывали высокую достаточность, или чтобы мы продолжали кредитовать экономику, продолжали свой бизнес и его развитие? И получал четкий ответ - мы видим ваш баланс, мы понимаем ваш запас, продолжайте работать", - пояснил Сергей Хотимский.