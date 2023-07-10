Производитель пармезана на Урале "Гран Рэ" принимает участие в Иннопроме

Итальянский сыровар Умберто Дзицца убежден, что импортозамещающей мощности предприятия достаточно для насыщения российского рынка и экспорта за рубеж

ТАСС, 10 июля. Производитель пармезана на Урале компания "Гран Рэ", запустившая в промышленных объемах импортозамещающее производство пармезана в Белоярском районе Свердловской области, принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром" со своим стендом. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный технолог производства пармезана - главный сыровар предприятия Умберто Дзицца.

"Мы начали проект четыре года назад. Важнейший компонент производства пармезана - сырье. Не менее важен опыт. Прежде чем начать, надо было оценить сырье, я понял, что молоко здесь хорошее. Затем понять готовность к изменениям, которые необходимо внести в смежных сферах, чтобы получить настоящий сыр. На уральской земле у нас сложился хороший симбиоз натурального продукта, итальянского оборудования и итальянского опыта. Сыр получился аутентичный, очень близкий по вкусу к настоящему итальянскому", - рассказал Дзицца.

На предприятии, добавил сыровар, используется итальянское оборудование, очень деликатно работающее с молоком. "Насосы изолируют его от воздуха, вся технологическая цепочка настроена на уничтожение ненужных бактерий и поддержку работы нужных", - добавил сыровар.

Главный технолог отметил, что его главная цель - чтобы продукт узнали прежде всего в России. "Но совершенно не исключаю, что начнется экспорт и в другие страны. Даже сейчас, исходя из имеющихся сейчас возможностей, мы можем производить до 100 голов по 40 кг в день, но в Италии существуют возможности и оборудование, позволяющее делать до 1 тыс. голов ежедневно", - отметил он, добавив, что сейчас делается множество преобразований, "процесс не быстрый, мы в самом начале, не хотим гнаться за количеством, работаем над качеством ".

Международная промышленная выставка "Иннопром" (16+) - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

Умберто Дзицца - обладатель почетного титула "Лучший вкус пармезана -2019" в Италии.