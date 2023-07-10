Россияне увидели цифровые поздравления с Днем семьи на городских улицах

Масштабную кампанию запустил медиахолдинг MAER

ТАСС, 10 июля. Поздравления с Днем семьи, любви и верности с 6 по 8 июля появились на медиафасадах в ключевых регионах страны. Масштабную кампанию запустил медиахолдинг MAER. По данным медиахолдинга, за три дня цифровое поздравление в крупном формате увидели около 2,5 млн россиян.

В День семьи, любви и верности медиахолдинг MAER напомнил россиянам о традиционных семейных ценностях. Посвященная празднику медиакампания прошла в крупнейших городах страны, от Москвы до Новосибирска. На крупноформатных цифровых экранах россияне увидели фотографии из семейных альбомов, самым старым - более 50 лет. На снимках отображены будни и праздники разных поколений: дети с молодыми родителями, бабушки и внуки, дни рождения, свадьбы, теплые встречи и трогательные расставания. Участниками проекта стали партнеры и сотрудники холдинга.

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER, сообщил: "Семья - самое ценное, чем богат человек. Это наивысшее счастье, доступное каждому, и основа любого общества. Традиционные семейные ценности - неотъемлемая часть русской ментальности, нашего культурного кода. И сегодня, когда Запад пытается нас "перекодировать", транслировать их нужно как можно больше, чем мы и занимаемся в масштабном формате. День семьи, любви и верности - для нас хороший повод лишний раз напомнить людям о главном. Выражаю благодарность нашим друзьям и партнерам за то, что в этом помогаете".

Александр Легков, олимпийский чемпион Сочи-2014, отметил: "Для меня в жизни нет ничего важнее семьи. И перед глазами есть отличный пример - мои родители. Через пару лет у них будет золотая свадьба: 50 лет душа в душу. Вот и я придерживаюсь мнения, что семейные традиции, ценности должны быть в приоритете".

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля, в День памяти русских православных святых Петра и Февронии. Государственным праздником День семьи стал лишь в 2022 году - тогда же впервые отмечался в официальном статусе. Суть праздника - в популяризации семейных ценностей и традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В прошлом году медиакампания также состоялась во многих городах страны: в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Уфе, Перми, Тюмени, Волгограде и т.д. и получила национальную премию "Лучшие социальные проекты России" в категории "Сохранение культурного наследия".

Анна Курочкина, директор по маркетингу LADA, рассказала: "В День семьи, любви и верности так и хочется собраться с близкими, сесть вместе за один стол и поблагодарить всех за то, что мы есть друг у друга. Семья - это куда больше, чем просто родственные связи. Это синергия, которая дарит приятные эмоции, направляет на правильные решения и помогает справиться со всеми невзгодами. Традиционные семейные ценности сплачивают и укрепляют российское общество, стимулируют людей уважать друг друга, доверять. Спасибо MAER за проект, который популяризирует столь важные смыслы. Мы с семьей с большой радостью в нем поучаствовали!".

Татьяна Шахнес, старший директор по связям с общественностью и ESG компании LG Electronics, сообщила: "С огромным удовольствием второй год участвую в акции MAER, посвященной Дню семьи. Конечно, такой проект должен стать ежегодным, ведь возможность поблагодарить и показать близких людей на большом экране - это счастье. Я очень горжусь своим отцом и рада поделиться нашей фотографией. Такая трогательная кампания - этой настоящая находка MAER, исключительное событие, которое объединяет семьи и сплачивает общество. Высшая ценность лидеров российского бизнеса - в воспитании эмпатии и в возможности транслировать высокие смыслы".

Светлана Мацяшек, руководитель направления маркетинговых коммуникаций AURUS, отметила: "День семьи - отличный повод обнять всю родню и задуматься о том, как хорошо, что ты не один. Когда в чем-то не уверен, не идет сложный проект или день не задался - обратись к близким, они поддержат. Ну а когда тебе хорошо - поделись с ними радостью. Обменивайтесь приятными эмоциями, ведь плечом к плечу легче преодолеть любые трудности. Очень здорово, что MAER фиксирует внимание людей на том, что действительно важно. Традиционные семейные ценности - это наша база, как фундамент дома. Без хорошего фундамента дом долго не простоит".