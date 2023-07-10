Опубликована расширенная программа Форума будущих технологий

Старт Форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023

ТАСС, 10 июля. На официальном сайте опубликована расширенная деловая программа Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Старт Форуму дала закрытая международная научная конференция ICQT-2023 9-12 июля. Открытые дни программы – 13-14 июля.

"Современная экономика все больше и больше становится экономикой, основанной на данных. В таких условиях технологии вычисления и передачи данных становятся одними из ключевых технологий современной экономики. И для России важно быть лидером в новых технологиях, которые могут нести революционный характер. А это значит, что квантовые технологии и фотоника – это те направления, которым необходимо уделять повышенное внимание", – подчеркнул помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Деловая программа Форума будет состоять из четырех основных тематических частей. Тема синергии науки и технологий станет главной в сессиях блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", в который вошли дискуссии: "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?", "Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой государственной поддержки", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки", "Доверенная среда как основа цифровой экономики", "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить".

В блок "Какими будут технологии завтрашнего дня" вошли сессии: "Закон Мура: есть ли будущее у транзисторной микроэлектроники?", "Квантовое превосходство: в поисках практического применения", "Квантовый интернет: можно ли создать квантовый суперкомпьютер? Останется ли место для искусственного интеллекта?", "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса".

Использованию новых технологий в различных областях посвящены сессии "Квантовый город будущего", "Квантовые компьютеры и сенсоры в промышленности: будущее уже здесь?", "Медицина и человек будущего в квантовом мире: фантастика или реальность?" и "Блокчейн: масштабирование, безопасность, перспективы", которые вошли в тематический блок "Как технологии меняют мир".

Дискуссионный блок "Объединяя науку и творчество" включает сессии: "Этика цифрового мира: старые утопии в новом свете", "Образ кванта в сознании человека", "Современная наука: инженерия или творчество" с вопросами о тех трансформациях в жизни человека, которые неминуемо несет с собой дальнейшая цифровизация.

Технологический суверенитет страны является залогом экономического прогресса, стратегическим ресурсом создания конкурентоспособной экономики и фундаментом благосостояния жителей. Поэтому главной темой Форума в этом году выбрано развитие одной из самых перспективных технологий будущего.

"Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей. Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что Форум послужит основой для конструктивного научного диалога "без границ" и зарождения множества деловых партнерств", – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В числе дополнительных мероприятий Форума: сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание Управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".

Оператором Форума будущих технологий является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.

ТАСС – генеральный информационный партнер.

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