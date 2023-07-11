11 июля, 03:30

НПО автоматики представило на Иннопроме обновленный автопилот для сельхозтехники

Пресс-служба НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова

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© Пресс-служба НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова
Генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов
© Пресс-служба НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова

Программные и аппаратные изменения, внесенные разработчиками, позволят фермерам модифицировать уже используемые тракторы и комбайны

ТАСС, 11 июля. Обновление для спецтехники подготовили инженеры НПО автоматики. Обновленный комплекс приборов автопилота для сельхозтехники презентовал журналистам на стенде НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023" генеральный директор предприятия Михаил Изюмов.

"Если раньше НПО автоматики поставляло систему беспилотного управления только производителям сельхозтехники, то теперь у фермеров появится возможность модифицировать уже используемые трактора и комбайны. Это реализовано благодаря программным и аппаратным изменениям, которые разработчики внесли в линейку приборов автопилота", - сказано в сообщении.

"Программные изменения позволили сделать систему беспилотного управления более универсальной - она интегрируется в спецтранспорт, который работает в полях или используется в строительстве или транспортировке грузов. Теперь фермеры смогут автоматизировать управление трактором, комбайном или кормоуборочной техникой. Компьютер сам будет рассчитывать траекторию и скорость движения, подруливать или разворачивать машину", - сказал гендиректор НПО автоматики.

Работа обновленного автопилота для сельхозтехники показана на примере переднего моста трактора. Колеса имитируют движение согласно заданной траектории, а специальный дисплей в онлайн-режиме показывает маршрут движения. "Разработка универсальна, поскольку наша беспилотная система способна управлять сельскохозяйственной машиной двумя способами: как с помощью гидрораспределителей, так и подруливающего устройства, которое устанавливается на рулевой вал", - добавил Изюмов. 

© Информационное агентство ТАСС
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