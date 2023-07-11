НПО автоматики запустило производство процессорных модулей

Раньше предприятие Роскосмоса использовало импортные устройства

ТАСС, 11 июля. На промышленной выставке "Иннопром-2023" АО "НПО автоматики" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") представило процессорные модули собственной разработки. Раньше предприятие использовало импортные устройства, однако с 2022 года, имея производство микроэлектроники полного цикла, начало изготавливать их самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе НПО автоматики.

"Наши инженеры разработали линейку процессорных модулей. Это компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода "мозги" любого прибора. Модуль включает в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора", - рассказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Процессорные модули могут встраиваться в любые устройства, где используется дисплей. Сейчас они устанавливаются на отечественную сельхозтехнику, для которой предприятие разрабатывает системы управления, в том числе беспилотные, добавили в пресс-службе.

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.