ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом

Документ предусматривает взаимодействие в вопросах развития фундаментального образования, в области финансов и программ переподготовки кадров

ТАСС, 11 июля. ПСБ и Уральский федеральный университет в рамках XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 договорились сотрудничать в области образовательной деятельности.

Соответствующее соглашение подписали председатель банка Петр Фрадков и ректор высшего учебного заведения Виктор Кокшаров.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в вопросах развития фундаментального образования, в области финансов и программ переподготовки кадров. Кроме того, ПСБ и УрФУ намерены осуществлять проектное обучение с привлечением специалистов-практиков банка и проводить совместные мероприятия.

"Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности для взаимодействия ПСБ с одним из лидеров в подготовке и переподготовке специалистов - Уральским федеральным университетом. Развитие любой сферы экономики невозможно без высококвалифицированных кадров, поэтому мы уделяем особое внимание проектам, которые позволяют молодым специалистам вырастать в настоящих профессионалов своего дела и строить успешную карьеру. В наших планах - подготовка таких специалистов для финансовой сферы, формирование нового поколения высококлассных банковских работников", - отметил Петр Фрадков.

"Данное соглашение открывает для университета новые перспективы. Сотрудничество с банком ПСБ будет способствовать улучшению качества образования, подготовки наших студентов к современным требованиям рынка труда и привлечению лучших преподавателей и исследователей. Мы сможем предложить студентам больше возможностей для развития и раскрытия своего потенциала. Благодаря такому партнерству мы сможем разработать и реализовать новые образовательные программы, которые будут давать актуальные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых высот в образовании и подготовке квалифицированных специалистов в финансовой сфере", - рассказал Виктор Кокшаров.

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